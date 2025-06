Diese Erdbeer-Baiser-Tarte ist der Sommerkuchen schlechthin

Baiserkuchen sind wie gemacht für den Sommer. Sie kommen wunderbar leicht und luftig daher und kombinieren meist eine Obstsorte der Saison mit dem fluffigen Eiweißschaum. Wir haben es uns heute für eine Erdbeer-Baiser-Tarte entschieden, die die kleinen roten Früchte optimal in Szene setzt.

Rezept für Erdbeer-Baiser-Tarte: schnell nachbacken

Hier isst das Auge eindeutig mit: Unsere Erdbeer-Baiser-Tarte sieht zum Anbeißen aus und könnte von einem Profi stammen. Dank unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung wird es aber kein Problem für dich sein, eine ebenso hübsche Tarte zu backen. Das Geheimnis ist geschlagenes Eiweiß, das wir mit einem Brenner goldbraun flambieren.

Kein Flambiergerät zur Hand? Mittlerweile gibt es die Küchen-Gadgets entweder online oder teilweise sogar in gut sortierten Drogerien und Supermärkten. Alternativ kannst du die Erdbeer-Baiser-Tarte auch noch einmal kurz in den Ofen stellen.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann kannst du hier an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen 🛒. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Aber der Reihe nach. Wir beginnen mit dem Teig für die Erdbeer-Baiser-Tarte, indem wir alle Zutaten verkneten und die Teigkugel anschließend für eine halbe Stunde eingewickelt in den Kühlschrank legen. Im Anschluss verteilen wir den Teig in einer Tarteform, ziehen dabei einen Rand hoch und stechen den Boden einige Male mit einer Gabel ein. Danach schieben wir den Kuchenboden in den Ofen und backen ihn.

Derweil widmen wir uns den Erdbeeren, waschen sie und entfernen das Grün. Je nach Lust und Laune schneiden wir sie in Viertel oder Achtel, belegen den Kuchenboden damit und übergießen sie mit einem Guss. Dann kommt der spaßigste Teil: Wir schlagen Eiweiß steif und verteilen es auf den Beeren. Mit einem Brenner flambieren wir die luftige Decke und verpassen der Erdbeer-Baiser-Tarte den letzten Schliff.

Erdbeer-Baiser-Tarte Franziska 5 ( 4 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (ca. 24 cm) 1 Tarteform

(online z.B. hier 🛒) 1 Flambierbrenner Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 250 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

125 g Butter zimmerwarm, und etwas mehr für die Form

80 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Eigelb Für den Belag: 700 g Erdbeeren

4 Eiweiße

130 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz Für den Guss: 1 EL Stärke

2 EL Zucker

250 ml Fruchtsaft Zubereitung Mische für den Teig das Mehl mit dem Backpulver und dem Salz.

Rühre separat davon die Butter mit dem Zucker, dem Vanillezucker sowie dem Eigelb schaumig.

Gib den Mehlmix dazu und verknete alles zu einem glatten Teig. Wickele ihn ein und lege ihn 30 Minuten in den Kühlschrank.

Fette eine Tarteform ein und lege sie mit dem Teig aus. Ziehe dabei einen Rand hoch.

Stich den Boden ein paar Mal mit einer Gabel ein und backe den Teig bei 180 °C Ober-/Unterhitze für 25 Minuten.

Wasche derweil die Erdbeeren, entferne das Grün und halbiere oder viertele die Früchte.

Belege den vorgebackenen Kuchenboden mit den Früchten.

Verrühre für den Guss die Stärke mit dem Zucker und etwas Saft. Erhitze den restlichen Saft in einem Topf, rühre die Stärkemischung ein und lass das Ganze unter Rühren 1 Minute aufkochen.

Gieße den Guss über die Erdbeeren.

Schlage die Eiweiße steif und lass dabei de Zucker, Vanillezucker und das Salz einrieseln. Verteile die Masse auf den Erdbeeren und bräune sie mit einem Flambierer. Notizen Möchtest du etwas Zeit sparen, kannst du die Tarte auch ohne Tortenguss zubereiten.

Hast du keinen Flambierer, backe den Kuchen alternativ nochmals 10 Minuten.

