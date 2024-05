Unter der Creme steckt der Kick, der diesen Sommerkuchen so besonders macht.

Sonnenerfüllte Tage und laue Abende! Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die Gartenpartys, die Geburtstagsfeiern im Freien und vor allem die leckersten Früchte der Saison: frische Erdbeeren.

Rezept für Erdbeer-Sahne-Kuchen

Was also liegt als raffiniertes Mitbringsel näher als ein köstlicher Kuchen, der Erdbeeren gekonnt mit frischer Sahne verbindet und sogar eine fruchtige Überraschung in seiner Mitte verbirgt?

Dieser cremige Erdbeer-Sahne-Kuchen hat all das und ist sogar ganz leicht zu zaubern.

Was für ein Fest für alle Sinne! Denn dieses Party-Geschenk schmeckt genauso grandios, wie es aussieht.

Lust auf Erdbeeren? Wir haben eine große Auswahl weiterer Erdbeer-Kuchen für dich. Wie wäre es mit der französischen Erdbeertorte Fraisier? Oder einer süßen Pavlova mit Erdbeeren? Auch Zimtschnecken, nur dieses Mal als Erdbeer-Zimtschnecken gehen immer.