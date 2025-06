Diesen Erdbeer-Eierlikör-Kuchen musst du probieren

Die Zeiten, in denen Eierlikör als altmodisch galt, sind zum Glück längst vorbei. Heute hat der cremig-gelbe Likör Kultstatus. Er schmeckt nicht nur pur, sondern auch in Cocktails, Desserts, Brotaufstrichen und Kuchen. Wie lecker feine Backwaren mit dem Likör schmecken können, beweist dieser süß-fruchtige Erdbeer-Eierlikör-Kuchen aus der Kastenform.

So backst du einen Erdbeer-Eierlikör-Kuchen

Was ist, wenn du Erdbeeren genauso gerne magst wie Eierlikör? Die Antwort ist ganz einfach: Backe einfach einen Erdbeer-Eierlikör-Kuchen! Die Zubereitung ist so einfach, dass er selbst Anfängern im Handumdrehen gelingt. Du brauchst weder besondere handwerkliche Fähigkeiten noch teures Equipment, nur ein Handrührgerät und eine Kastenform. Hast du dann noch die benötigen Zutaten parat, kannst du auch schon loslegen.

Beginne damit, einen klassischen Rührteig vorzubereiten. Dafür rührst du weiche Butter mit Zucker, Salz und dem Mark einer Vanilleschote schaumig und rühre dann einzeln die Eier unter die Masse. Als Nächstes rührst du den Eierlikör dazu. In einer extra Schüssel vermengst du Mehl mit Backpulver und siebst das ebenfalls unter Rühren nach und nach unter den Teig.

Was nicht fehlen darf, sind die Erdbeeren. Wasche sie gut, tupfe sie trocken, entferne das Grün und schneide sie in Stücke. Die hebst du ebenfalls unter den Teig. Dann füllst du ihn in eine gefettete Kastenform und backst ihn für rund 50 Minuten im Ofen.

Nach dem Backen lässt du den Kuchen vollständig auskühlen. In der Zeit rührst du aus Zitronensaft und Puderzucker einen Guss an, den du auf der Oberfläche des Kuchens verteilst. Dann halbierst du Erdbeeren und garnierst damit den Kuchen. Vor dem Servieren streust du noch etwas Puderzucker darüber. Mmh, so gut.

Erdbeer-Eierlikör-Kuchen Judith 2.50 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Portionen 10 Kochutensilien 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 250 g frische Erdbeeren

1 Vanilleschote

200 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

180 g Zucker

1 Prise Salz

4 Eier Größe M

150 ml Eierlikör online, zum Beispiel hier 🛒

250 g Mehl Type 405, plus etwas mehr für die Form

2 TL Backpulver

3 TL Zitronensaft

100 g Puderzucker plus etwas mehr zum Bestreuen Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Kastenform leicht ein und bestäube sie mit etwas Mehl.

Wasche die Erdbeeren und entferne das Grün. Schneide 150 g davon in kleine Würfel, stelle die restlichen für die Deko beiseite.

Kratze das Mark einer Vanilleschote aus, vermenge es mit der weichen Butter, dem Zucker und dem Salz in einer Rührschüssel. Schlage die Zutaten mit einem Handrührgerät schaumig. Gib die Eier einzeln hinzu und rühre sie gründlich unter.

Gieße den Eierlikör dazu und rühre ihn gut unter die Butter-Ei-Masse.

Mische Mehl mit Backpulver und siebe es portionsweise unter den Teig. Hebe danach die Erdbeerstücke vorsichtig unter.

Fülle den Teig in die vorbereitete Form und streiche die Oberfläche glatt.

Backe den Kuchen auf mittlerer Schiene ca. 50 Minuten und mach gegen Ende der Backzeit die Stäbchenprobe.

Lass den Kuchen nach dem Backen 10 Minuten in der Form abkühlen und stürze ihn dann vorsichtig auf ein Kuchengitter, um vollständig abzukühlen.

Verrühre den Puderzucker mit etwas Zitronensaft zu einer dickflüssigen Masse. Verteile sie mit einem Löffel auf der Oberfläche des abgekühlten Kuchens.

Schneide die restlichen Erdbeeren in Hälften und dekoriere den Kuchen damit. Streue vor dem Servieren den restlichen Puderzucker darüber.

