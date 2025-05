Der Star in deiner Tiefkühltruhe: selbstgemachtes Erdbeer-Frischkäse-Eis

Mach Schluss mit Fertigeis: Wir sind verrückt nach Erdbeer-Frischkäse-Eis! Fruchtig-süße Beeren verschmelzen mit cremigem Frischkäse und etwas Honig zu einer herrlich erfrischenden Eiscreme, die auch ohne Eismaschine überzeugt. Mit knusprigen Haferkeks-Stückchen on top setzt du dem Ganzen noch die Krone auf. Probier’s jetzt aus!

Rezept für Erdbeer-Frischkäse-Eis: fruchtig, frisch, fantastisch

Bereits vor Wochen, als die ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen und wärmeren Tage uns aus dem Winterschlaf kitzelten, konnte man die ersten geöffneten Eisdielen entdecken. Mittlerweile sind auch wir in der Leckerschmecker-Redaktion in Eis-Laune. So eine kleine Portion als süßes Schmankerl nach dem Mittagessen…köstlich!

Deswegen bereiten wir heute eine große Portion Erdbeer-Frischkäse-Eis zu. Die roten Beeren findet man nun auch immer öfter im Supermarkt und die ersten lokalen Erdbeerstände haben ebenfalls die Saison offiziell eingeläutet. Das Tolle an diesem Rezept: Es kommt völlig ohne Eismaschine aus und ist in wenigen Minuten zusammengerührt. Einziger Haken: Während es im Tiefkühler gefriert, musst du etwas Geduld aufbringen. Der Genuss ist dann aber nur noch größer, wenn es endlich ans Naschen geht.

Wir toppen unser Erdbeer-Frischkäse-Eis mit ein paar zerkrümelten Haferkeksen für extra Crunch. Natürlich kannst du es auch mit zusätzlichen frischen Erdbeeren servieren oder das Eis mit anderen Beeren toppen.

Ebenso lässt sich mit den Keksen experimentieren: Wie wär’s mit Schokokeksen, Amarettini oder sogar zerkrümelten Cornflakes? Das bringt Abwechslung. Und Schokolade und Erdbeeren ist eh eine himmlische Kombination. Also rauf mit der Schokosoße! Für ganz besondere Gelegenheiten kannst du dein Eis sogar mit essbaren Blüten (zum Beispiel Veilchen oder Gänseblümchen) verzieren. So wird’s zum echten Hingucker.

Unser Favorit: Das Eis mit selbst gemachten, noch warmen Waffeln genießen. Schmeckt einfach fantastisch! Und ein Klecks Sahne hat auch noch nie geschadet. Lass es dir schmecken!

Erdbeer-Frischkäse-Eis Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Erdbeeren

1 Vanilleschote online, z.B. hier 🛒

750 g Frischkäse

3 EL Honig

1 Spritzer Zitronensaft

30 g Haferkekse Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in kleine Würfel. Kratze das Mark der Vanilleschote aus.

Gib die Hälfte der Erdbeeren mit dem Frischkäse, Honig, Vanillemark sowie einem Spritzer Zitronensaft in einen Mixer und püriere alles zu einer glatten Masse. Verwende alternativ einen Pürierstab dafür.

Hebe die restlichen Erdbeeren unter.

Fülle die Masse in eine Kastenform oder Dose und streiche alles glatt.

Gib das Erdbeer-Frischkäse-Eis für mindestens 3-4 Stunden ins Gefrierfach und lass es gefrieren.

Nimm das Eis ca. 15 Minuten vor dem Servieren aus dem Gefrierfach.

Verteile das Eis auf Schüsseln. Krümle ein paar Kekse darüber und serviere es.

