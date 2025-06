Unsere Erdbeer-Frischkäse-Tarte schmeckt nach Sommer

Du hast schon alles probiert, was Erdbeerkuchen anzubieten haben? Das kann nicht sein! Denn diese fruchtigen Backwerke sind ein Fass ohne Boden. Eine Zutat hier hinzugefügt, eine dort weggelassen und schon wird aus einem altbekannten Rezept ein vollkommen neues. Das ist bei dieser Erdbeer-Frischkäse-Tarte mit Streuseln passiert und das Ergebnis kann sich allemal sehen lassen: fruchtig, knusprig, sommerlich – und noch dazu einfach gebacken. Hier ist das Rezept.

Erdbeer-Frischkäse-Tarte mit Streuseln

Neulich kam eine Freundin auf mich zu und bat mich um ein Rezept. Ihr Partner hatte Geburtstag und sie hatte einen Kuchen vor Augen, den sie ihm backen wollte: Streusel, Erdbeeren und Frischkäse sollte dieser beinhalten. Meine Freude am Backen ist unter meinen Freunden und Freundinnen kein Geheimnis, dennoch kommen sie nicht oft mit spezifischen Anforderungen auf mich zu. Die Möglichkeit, ein Rezept für einen bestimmten, lieben Menschen zu konzipieren, macht mir daher umso mehr Spaß.

Ich begann also, zu überlegen. Welche Form bot sich an für so einen Kuchen? Schnell landete ich bei einer Tarte mit Mürbeteigboden. Schließlich plante ich eine saftige Füllung, dazu sollte es schon ein besonders knuspriger Boden sein. Den Frischkäse schmeckte ich mit etwas Vanille ab und vermischte ihn mit Eiern und Stärke, damit er im Ofen nicht einfach nur schmelzen, sondern aufgehen würde.

Die Erdbeeren können leicht gezuckert werden, sind die Früchte jedoch süß genug, muss das nicht unbedingt sein. Dann fehlten nur noch die Streusel, welche ich mit gemahlenen Mandeln zubereitete. Extra Geschmack, extra Biss.

Nach einigen Versuchen passte alles: Die Füllung hatte die perfekte Konsistenz, die Erdbeeren zergingen im Ofen saftig, ohne die Erdbeer-Frischkäse-Tarte mit Streuseln zu durchweichen, die Streusel sowie der Boden wurden knusprig und buttrig. Einfach nur lecker!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr fruchtige Erdbeerkuchen? Dann backe einen Erdbeerkuchen mit Vanillepudding nach altem Familienrezept oder probiere einen Erdbeermousse-Kuchen ohne Backen. Oder du versuchst dich an einem einfachen Erdbeerkuchen aus der Kastenform.

Erdbeer-Frischkäse-Tarte mit Streuseln Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Kochutensilien (28 cm Durchmesser, z.B. diese hier 🛒 1 Tarteform Zutaten 1x 2x 3x Für den Mürbeteig und die Streusel: 300 g Mehl

100 g gemahlene Mandeln

200 g Butter

130 g Zucker

1 Prise Salz Für die Füllung: 300 g Frischkäse Doppelrahmstufe

2 EL Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 EL Stärke

1 Ei Außerdem: 400 g Erdbeeren

Puderzucker nach Geschmack Zubereitung Verknete die Zutaten für den Mürbeteig rasch zu einem glatten Teig. Nimm 1/3 der Masse ab und zerkrümele sie zu feinen Streuseln. Bei Bedarf kannst du hier etwas mehr Mehl hinzugeben. Stelle sie in den Kühlschrank.

Fette eine Tarteform ein und rolle den Rest des Teiges aus. Drücke ihn in die Form, stich den Teig ein paar Mal mit einer Gabel ein und stelle ihn bis zum weiteren Gebrauch kalt.

Verrühre derweil den Frischkäse mit den restlichen Zutaten für die Füllung.

Putze die Erdbeeren und schneide sie in Hälften. Wenn du magst, kannst du sie mit etwas Puderzucker bestäuben.

Heize den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor.

Nimm den Boden aus dem Kühlschrank und verteile die Frischkäsemasse darauf. Lege die Erdbeeren darauf aus und verteile die Streusel darüber.

Backe den Kuchen ca. 40 Minuten, bis die Streusel knusprig sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.