Erdbeer-Käsekuchen ganz ohne Backen: zum Verlieben lecker

Ich liebe No-bake-Kuchen, also Kuchen, für die man keinen Ofen braucht, weil sie nicht gebacken werden. Sie bestehen oft aus einem Keksboden und einer Creme und müssen zum Schluss noch ein paar Stunden in den Kühlschrank. Man kann sie also wunderbar am Vortag zubereiten. Ich „backe“ sie sehr gerne, wenn ein Fest ansteht und ich am Tag selbst noch genügend Zeit für die Vorbereitungen haben möchte und nicht ewig in der Küche stehen will. Eines meiner Lieblingsrezepte ist der Erdbeer-Käsekuchen. Er ist wunderbar frisch und ideal im Frühling und Sommer.

Kuchenglück im Frühling: Erdbeer-Käsekuchen ohne Backen

No-bake-Kuchen sind eine fantastische Alternative zu traditionellen Kuchen oder Torten und zeichnen sich durch ihre einfache und oft schnelle Zubereitung aus. So auch unser Erdbeer-Käsekuchen ohne Backen.

Du beginnst mit der Zubereitung des Bodens. Dafür zerbröselst du zuerst die Haferkekse. Anschließend röstest du gehobelte Mandeln in einer Pfanne an und gibst dann Butter hinzu. Diese vermengst du danach mit den Keksen und gepufftem Amaranth zu einem „Teig“, den du in eine Tortenform füllst und festdrückst.

Auf den Boden kommt eine Creme aus Sahne, Quark und Erdbeerpüree. Letzteres sorgt dafür, dass die Creme eine leicht rosa Farbe bekommt. Nun kommen noch frische, halbierte Erdbeeren in die Creme und als Deko obendrauf. Schon ist der Erdbeer-Käsekuchen fertig und bereit für den Kühlschrank.

Das war doch wirklich einfach, oder? Dann bist du jetzt dran! Ich bin mir sicher, dieser No-bake-Kuchen schmeckt dir und deinen Gästen genauso gut wie mir.

Ebenso fruchtig und cremig sind die folgenden Käsekuchen: Der Himbeer-Cheesecake mit Keksboden kommt auch gänzlich ohne Ofen aus und muss lediglich im Kühlschrank kalt gestellt werden. Unser Pfirsich-Käsekuchen mit Mürbeteig und der Zitronen-Cheesecake mit Joghurt sind genauso frisch, verbringen aber einige Zeit im Ofen.