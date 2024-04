Himmlischer Kuchen: Zitronen-Cheesecake mit Joghurt

Heize den Backofen auf 180 Grad vor. Gib währenddessen die Butter-Keks-Mischung in eine gefettete Springform und drücke sie am Boden und an den Rändern ca. 1 cm hoch gut an. Backe den Boden für etwa 8 bis 10 Minuten, bis er leicht braun wird und beginnt, zu duften. Lass' den Boden etwas abkühlen.

Wasche in der Zwischenzeit die Zitronen, reibe die Schale ab und presse den Saft aus. Schneide eine Zitrone in Scheiben und stelle sie beiseite. Vermische dann in einer großen Schüssel den Frischkäse mit dem Zucker und der Zitronenschale. Anschließend kommen der Joghurt und der Zitronensaft dazu. Rühre die Mischung zu einer glatten, homogenen Masse.

Schlage die Eier einzeln und unter Rühren in die Frischkäse-Joghurt-Füllung und rühre zum Schluss das Mehl unter. Es dürfen dabei keine Klümpchen entstehen. Um eventuelle Luftblasen in der Mischung zu entfernen, kannst du die Schüssel einige Male leicht auf den Tisch klopfen.

