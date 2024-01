Nachdem du den Biskuitteig vorbereitet hast, stelle zwei Schüsseln parat. Gib in die eine das helle, in die andere das dunkle Kakaopulver. Fülle anschließend etwa 2 EL vom Teig in jede Schüssel und verrühre ihn jeweils mit dem Kakaopulver. Anschließend füllst du den Inhalt beider Schüsseln in Spritzbeutel.