Mit diesem süßen Erdbeer-Omelett startest du fruchtig in den Tag

Frühstückst du auch am liebsten süß? Dann ist dieses fruchtige Erdbeer-Omelett sicher genau richtig für dich. Mit einem leichten und fluffigen Teig aus Eiern und frischen Erdbeeren könnte der Start in den Tag nicht köstlicher sein. Perfekt, denn auch die Zubereitung ist unkompliziert und schnell. Wir zeigen dir, wie du die süße Version des Omeletts zubereitest.

Einfaches Rezept für Erdbeer-Omelett

Wenn du Omeletts bisher immer in der herzhaften Variante kanntest, musst du unbedingt auch diese süße Version probieren. Unser Erdbeer-Omelett besteht aus einem Teig, der aus schaumig geschlagenem Eigelb, Zucker und etwas Mehl, sowie Eischnee und Butter grob zusammengemischt wird. So behält er auch nach dem Backen in der Pfanne seine lockere Konsistenz und fällt nicht in sich zusammen.

Nach dem Anrühren des Teigs erhitzt du etwas Butter in einer Pfanne und backst ein Viertel des Teigs für etwa drei bis vier Minuten darin aus. Danach belegst du eine Hälfte mit den Erdbeeren und klappst das Omelett zu.

Je nach Geschmack kannst du dein Omelett noch mit Puderzucker bestreuen und frischer Minze garnieren. Wenn du magst, serviere auch einen Klecks Joghurt dazu. Gönn dir ruhig etwas und verwöhne dich zum Frühstück doch mit diesem schnell gemachten, süßen Frühstücks-Omelett. Es macht dich nicht nur satt, sondern liefert dir dank viel Eiweiß auch genug Energie für den Start in den Tag.

Bei Leckerschmecker warten auf dich noch viele weitere kreative Frühstücksideen mit Ei, die Abwechslung in deine erste Mahlzeit des Tages bringen. Unsere Rührei-Schinken-Muffins sind ein echtes Highlight für alle, die es am Morgen herzhaft mögen. Ebenso lecker macht eine Spinat-Frittata richtig satt und liefert ausreichend Energie für den Tag. Mit dieser Blätterteig-Tarte mit Ei Käse und Bacon wartet gleich ein ganzer herzhafter Kuchen auf dich. Viel Spaß beim Ausprobieren.