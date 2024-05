Erdbeer-Porridge: süße Frühstücksidee, extra cremig

Ich habe mir neulich schon die erste Schale Erdbeeren gekauft. Zugegeben, so richtig süß und saftig waren sie noch nicht. Aber das war kein Problem, denn ich habe einfach Erdbeer-Porridge daraus gemacht. So konnte ich die noch nicht ganz so leckeren Früchte bestmöglich verarbeiten und trotzdem genießen.

Cremiger Erdbeer-Porridge zum Frühstück

Selbst wenn es morgens schnell gehen muss: Für hausgemachten Porridge ist immer Zeit. Das Blitzgericht dauert nicht lang und steht in weniger als einer halben Stunde bereits auf dem Tisch. Du kennst Porridge vielleicht auch als Haferbrei. Mich erinnert er immer an früher, als mein Vater ihn für uns Kinder kochte.

Sein klassisches Rezept beinhaltete Rosinen, die beim Kochen herrlich prall und saftig wurden. Der Erdbeer-Porridge ist eine neue Variation dieses Kindheitsfrühstücks. Jetzt im Frühling und später im Sommer liebe ich dieses süße Gericht. Du kannst es mit Erdbeeren, aber auch mit anderen Sommerfrüchten kochen. Der Haferbrei schmeckt beispielsweise auch mit Brombeere oder Himbeeren.

Magst du es morgens gern süß und cremig, dann schau dir auch unsere anderen Ideen für das Hafergericht an. Im Sommer darf’s auch mal ein Rhabarber-Porridge sein. Dieser Joghurt-Porridge schmeckt uns ebenfalls richtig gut, und auf diesen Schokoladen-Porridge wollen wir ebenfalls nicht verzichten.

Zunächst musst du Haferflocken, Milch und Wasser aufkochen. Die gute Nachricht: Bist du vegan, kannst du einfach eine pflanzliche Milchalternative nutzen und kommst auf diese Weise trotzdem in den Genuss vom Erdbeer-Porridge.

Kocht der Mix, kommt etwas Ahornsirup oder ein anderes Süßungsmittel dazu. Und die Erdbeeren haben ihren großen Auftritt. Du rührst sie mit in den Topf und lässt das Ganze noch etwa zehn Minuten köcheln. Rühre dabei unbedingt ab und zu um, damit nichts am Boden anbrennt und sich die weich gekochten Erdbeeren schön verteilen.

Entweder isst du den Erdbeer-Porridge dann sofort oder garnierst ihn noch mit gehackten Nüssen, Kokosflocken, frischem Obst wie Erdbeeren oder einer anderen leckeren Zutat. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lass es dir schmecken und guten Morgen!