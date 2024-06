Erdbeer-Tiramisu-Torte

Schlage Mascarpone, Zucker, Zitronensaft und Vanillearoma cremig miteinander auf. Löse die bereits eingeweichten Gelatineblätter unter Rühren in der Milch auf. Rühre die Milch nun unter die Creme, ehe du die steif geschlagene Sahne unterhebst. Zum Schluss hebst du noch die Erdbeerwürfel unter die Creme. Übrigens, Mascarpone ist ein Produkt, das in Konsistenz und Geschmack durch nichts anderes ersetzt werden kann.

