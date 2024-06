Erdbeer-Windbeutel: fruchtiger Sommergenuss

Im Sommer gibt es kaum etwas Schöneres als eine erfrischende, süße Köstlichkeit. Besonders verlockend wird es, wenn diese Köstlichkeit mit frischen Erdbeeren zubereitet ist. Entdecke die köstlichen Erdbeer-Windbeutel, die sowohl optisch als auch geschmacklich ein wahrer Genuss sind.

Rezept für Erdbeer-Windbeutel

Die Erdbeersaison ist zweifellos eine der schönsten Zeiten des Jahres für alle Liebhaberinnen und Liebhaber dieser fruchtigen Beeren. Von Mai bis Juli sind die süßen, roten Früchte in ihrer besten Form erhältlich. In dieser Zeit können wir die Erdbeeren frisch vom Feld oder aus dem eigenen Garten ernten oder auf dem Markt kaufen. Die Erdbeer-Windbeutel sind also eine perfekte Möglichkeit, die Saison der Erdbeeren gebührend zu feiern und ihren vollen Geschmack zu genießen.

Die Geschichte der Windbeutel reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Damals wurden sie erstmals in der königlichen Küche Frankreichs zubereitet und galten als exklusive Delikatesse. Die Franzosen sind für ihre Liebe zur Patisserie und ihre raffinierten Backkünste bekannt. Die Kombination von luftigen Windbeuteln und frischen Erdbeeren ist ein wahrer Genuss für die Sinne. Im Laufe der Zeit hat sich das Rezept in vielen Ländern verbreitet und wird nun in zahlreichen Variationen zubereitet. Die Zubereitung ist jedoch relativ einfach und erfordert nur wenige Zutaten.

Also, worauf wartest du noch? Tauche ein in die wunderbare Welt der Erdbeer-Windbeutel und lasse dich von ihrem Charme verführen.

Erdbeer-Windbeutel Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Backzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Brandteig: 100 ml Milch

90 g Butter

1 TL Zucker

1/2 TL Salz

110 g Mehl

3 Eier Für die Füllung: 200 g Erdbeeren

150 g Schlagsahne

2 Pck. Vanillezucker

100 g Crème fraîche

1,5 EL Puderzucker Zubereitung Koche die Milch, 100 ml Wasser, die Butter, den Zucker und das Salz in einem Topf auf. Sobald sich die Butter aufgelöst hat, kannst du das Mehl hineinschütten. Rühre den Teig kräftig mit einem Kochlöffel, bis sich eine Art Kloß bildet und am Topfboden ein weißer Belag zu sehen ist.

Gib den Teig danach in eine Schüssel und rühre 1 Ei mit den Knethaken eines Handmixers unter den warmen Teig. Rühre dann auch die restlichen Eier nacheinander unter.

Fülle den Teig anschließend in einen Spritzbeutel.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und spritze den Teig mit etwas Abstand in Rosettenform auf ein mit Backpapier belegtes Backblech.

Backe die Windbeutel auf mittlerer Schiene für etwa 15 Minuten, bis sie goldbraun sind. Nimm sie danach aus dem Ofen und schneide den Deckel der Windbeutel mithilfe einer Schere ab. Lass die Windbeutel dann auf einem Kuchengitter auskühlen.

Wasche und putze in der Zwischenzeit die Erdbeeren und schneide sie in kleine Stücke.

Schlage Sahne und Vanillezucker steif und hebe die Masse samt der Erdbeeren unter die Crème fraîche.

Fülle die unteren Hälften der Windbeutel mit der Erdbeer-Creme und setze dann die Deckel obendrauf.

Bestäube die Erdbeer-Windbeutel mit Puderzucker und serviere sie.

