Erdbeereis selber machen: nur 4 Zutaten – und Zucker ist keine davon

Auch wenn der Sommer gerade Pause macht: Die nächsten warmen Tage kommen bestimmt! Und dann wollen wir vorbereitet sein. Am besten kühlt eine Portion Eis, das man nicht unbedingt im Supermarkt kaufen muss. Wir zeigen dir, wie du Erdbeereis selber machen kannst.

Erdbeereis selber machen: So geht’s

Eis ist doch etwas Feines! Nichts macht glücklicher als eine Portion der kalten Süßspeise, wenn die Temperaturen nach oben klettern. Und dann schmeckt es auch noch so gut! Ein echter Klassiker ist Erdbeereis, das du mit nur vier Zutaten selber machen kannst. Das schont den Geldbeutel und ist deutlich gesünder als die gekaufte und abgepackte Version aus dem Laden.

Denn: Um Erdbeereis selber zu machen, benötigst du keinen raffinierten Zucker. Du süßt es allein mit den verwendeten Früchten: Erdbeeren und Bananen. Die Idee stammt von der sogenannten Nicecream. Dieses Trend-Eis schaffte vor einigen Jahren seinen Durchbruch und kam ohne viele Zutaten, vor allem aber ohne tierische Produkte aus.

Möchtest du das Erdbeereis selber machen und dabei ebenfalls auf tierische Zutaten verzichten, kannst du statt herkömmlicher Kuhmilch eine pflanzliche Alternative verwenden. Ansonsten ist die Zubereitung wirklich denkbar einfach. Zunächst musst du Bananen schälen, in Scheiben schneiden und einfrieren. Nutze am besten sehr reife Früchte, denn diese schmecken süßer. Nutzt du frische Erdbeeren, solltest du diese waschen, das Grün entfernen und dann ebenfalls einfrieren. Lass das Obst mindestens zwei Stunden im Froster. Noch besser: einfach über Nacht in den Tiefkühlschrank legen und am nächsten Tag weitermachen.

Gut zu wissen: Sollte man Erdbeeren in Salzwasser waschen? Ein Tipp, der im vergangenen Sommer für Aufregung und viele Nachmacher sorgte. Wir erklären dir, warum es trotzdem keine gute Idee ist.

Sind die Früchte durchgefroren, kannst du weitermachen. Zusammen mit etwas Vanille und (pflanzlicher) Milch werden sie nun cremig püriert. Natürlich steht es dir frei, das Eis mit weiteren Zutaten zu verfeinern, zum Beispiel etwas Minze oder Basilikum. Und dann kannst du dein selbst gemachtes Erdbeereis entweder sofort verputzen oder es später naschen und bis dahin wieder kalt stellen.

Als Nächstes könntest du dir übrigens ein Erdbeereis am Stiel oder Erdbeer-Parfait schmecken lassen. Hast du Lust auf anderes Obst, probiere dieses leckere Aperol-Eis. Aber Vorsicht: nur für Erwachsene! Kids freuen sich stattdessen über selbst gemachtes Vanilleeis.