Erdbeeren vom Balkon: So klappt’s

Der Food-Blogger Paul Lowe hat einmal gesagt, solange es frische Beeren zu kaufen gibt, ist auch der Sommer noch nicht vorbei. Das gilt aber auch umgekehrt: Sobald man wieder Beeren bekommt, ist dies ein unverkennbares Zeichen dafür, dass der Sommer unmittelbar vor der Tür steht. Für mich bedeutet dies: Der Beginn meiner kulinarischen Lieblingsjahreszeit. Und auch wenn ich zu viel Hitze nicht besonders mag, auf Erdbeeren und all die leckeren Dinge, die man daraus zubereiten kann, wie Kuchen oder Marmelade, möchte ich nicht verzichten.

Es gibt nur ein Problem. Zwar gibt es in den Monaten Mai bis Juli Erdbeeren gefühlt an jeder Ecke, doch wer den ganzen Tag auf der Arbeit ist und erst spät nach Hause kommt, steht nicht selten vor bereits geschlossenen Erdbeer-Verkaufshäuschen oder leeren Supermarktregalen. Aber wie wäre es, wenn man seine Erdbeeren einfach selbst anbaut? Dafür braucht man nicht unbedingt einen mehrere Hektar großen Garten, auch ein kleiner Balkon ist dafür bestens geeignet.

Warum Erdbeeren gar so nicht viel Platz brauchen

Große Kübel oder Kästen zum Pflanzen von Erdbeeren auf dem Balkon brauchst du nicht, denn Erdbeeren bilden nur sehr flache Wurzeln aus. Pflanzt du die Erdbeeren einzeln in Töpfe, reicht es völlig aus, für diese entsprechend kleine Exemplare zu wählen, die etwa 15 Zentimeter lang sind. Sollen sie stattdessen in einen Balkonkasten gesetzt werden, lass einen Abstand von mindestens 25 Zentimetern zwischen den einzelnen Pflanzen. Auch der Anbau in Pflanzenampeln oder vertikal in speziellen Pflanzsäcken 🛒 funktioniert gut.

Balkonerdbeeren: Das gibt es zu beachten

Die perfekte Erdbeere ist leuchtend rot, duftet verführerisch lecker, schmeckt saftig und aromatisch. Damit auch die Erdbeeren vom eigenen Balkon diese Kriterien erfüllen, ist es wichtig, den passenden Standort für die Erdbeerpflanzen zu finden. Erdbeeren lieben es nämlich sonnig aber windgeschützt. Auch lieben sie eine nährstoffreiche Pflanzerde 🛒.

Erdbeeren vom Balkon regelmäßig gießen

Erdbeeren brauchen regelmäßig Wasser. Vor allem in der Zeit zwischen Blüte und Ausbildung der Früchte ist es wichtig, die Pflanze regelmäßig mit ausreichend Wasser zu versorgen. Achte aber drauf, dass überschüssiges Wasser gut ablaufen kann, denn Staunässe mögen Erdbeeren nämlich gar nicht. Auch über eine regelmäßige Düngung etwa alle zwei Wochen mit dem Gießwasser freuen sie sich.

Auch bei Erdbeeren vom Balkon: Mulchen nicht vergessen

Mein erster Versuch, Erdbeeren auf dem Balkon anzubauen ging gehörig schief. Was ich damals nicht wusste: Erdbeeren muss man mulchen, aus mehreren Gründen. Um Beeren, die im Freiland wachsen wird eine Schicht Stroh gelegt. Das schützt die empfindlichen Früchte vor Bodenkontakt und davor, dass sie schmutzig oder schimmelig werden. Auch vor Fraßfeinden wie Schnecken schützt die Mulchschicht. Gleichzeitig verhindert das Stroh, dass Unkraut wachsen und die Erde zu stark austrocknen kann und du zu oft gießen musst.

Was für die Erdbeeren im Garten gilt, kann für die Pflanzen auf dem Balkon nur gut genug sein. Zwar musst du keine Angst haben, deine Beeren mit hungrigen Schnecken teilen zu müssen, Schutz vor zu schneller Austrocknung der Erde bietet eine Strohschicht aber auch hier.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.