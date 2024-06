Selbstgemachtes Erdbeerkompott: schmeckt nach Sommer

Der Juni ist die Hochsaison der Erdbeeren. Du findest sie in dieser Zeit zahlreich im Supermarkt, auf Wochenmärkten oder kannst sie selber auf einem Feld in deiner Nähe pflücken. Und auch im eigenen Garten werden sie nun reif. Aus Erdbeeren lassen sich viele leckere Gerichte zaubern. Dieses Erdbeerkompott ist eines davon. In 15 Minuten ist es fertig und schmeckt hervorragend zu Pfannkuchen, Eis oder einfach pur.

Schnelles Rezept für Erdbeerkompott

Erdbeerkompott ist ein wunderbares Rezept, das die Süße und Frische von Erdbeeren perfekt einfängt. Mit nur drei Zutaten und einer schnellen und unkomplizierten Zubereitung kannst du spontan eine leckere Nachspeise zaubern.

Für die Zubereitung von Erdbeerkompott benötigst du nur drei Zutaten: frische Erdbeeren, Zucker und ein wenig Zitronensaft. Es gibt Rezepte, die Gewürze wie Vanille oder Zimt hinzufügen, um dem Kompott eine besondere Note zu verleihen.

Die frischen Erdbeeren werden gewaschen, geputzt und je nach Größe halbiert oder geviertelt. Danach kommen sie zusammen mit Zucker und Zitronensaft in einen Topf und werden bei mittlerer Hitze gekocht, bis sie weich und saftig sind.

Erdbeerkompott schmeckt am besten mit frischen Erdbeeren. Aber auch außerhalb der Erdbeersaison kann man das Kompott mit gefrorenen Erdbeeren zubereiten. Sie schmecken fast genauso gut.

Das Erdbeerkompott kannst du entweder warm oder kalt servieren. Es eignet sich hervorragend als fruchtiges Dessert, als süßes Topping für Pancakes oder zum Verfeinern von Joghurt und Quark. Auch als Füllung in Kuchen und Torten macht es eine gute Figur.

