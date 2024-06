Erdbeer-Lassi: der leckerste Shake im Sommer

Der Sommer steht vor der Tür, aber warum warten, wenn du das perfekte Getränk für heiße Tage jetzt schon genießen kannst? Der Erdbeer-Lassi ist ein cremiges, fruchtiges Getränk, das im Sommer für gute Laune sorgt.

Berry Love mit dem Erdbeer-Lassi

Mit einem köstlichen Erdbeer-Lassi in der Hand fühlt es sich an, als hätte man einen Ausflug in die farbenfrohen Landschaften Indiens gemacht. In dieser Variante des Klassikers feiern wir die Liebe – nicht nur zu Sommer, sondern auch zu unserer Lieblingsfrucht: der Erdbeere!

Ein Erdbeer-Lassi ist schnell und einfach zubereitet. Das Schöne daran ist, dass du auch gefrorene Erdbeeren verwenden kannst, die ganzjährig erhältlich sind. Sie müssen nur ein wenig antauen, bevor du sie pürierst. Wenn du es vegan möchtest, lassen sich alle Zutaten problemlos durch pflanzliche Alternativen ersetzen. So steht einem veganen Erdbeer-Lassi nichts mehr im Wege!

Ein Lassi ist ein traditionelles Getränk aus Indien, das aus Joghurt, Wasser und verschiedenen Gewürzen oder Früchten besteht. Es gibt sowohl süße als auch salzige Varianten. Der Lassi ist vor allem für seine kühlenden Eigenschaften bekannt.

Wir finden, der Erdbeer-Lassi könnte sich zum Trendgetränk in diesem Sommer entwickeln. Probiere ihn unbedingt mal aus. Wenn du keine Erdbeeren magst, kannst du auch jede andere Frucht verwenden. Egal ob Mango, Banane oder Blaubeere: Der Lassi schmeckt immer super erfrischend.

Wenn du noch weitere kühle Getränke für den Sommer suchst, bist du hier goldrichtig. Probiere doch mal diese 12 Sommer-Drinks, die für Abkühlung sorgen. Wenn die Nacht den Tag ablöst, darf es auch mal ein Cocktail sein. Wie wäre es mit dem Aperol Paloma? Eine leckere Spritz-Alternative und Trendgetränk des Jahres! Alkoholfrei wäre der Pink Drink. So schmeckt das virale Getränk wie im Café.

Erdbeer-Lassi Nina keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Portionen Zutaten 1x 2x 3x 600 g Erdbeeren

300 g Joghurt

150 ml Wasser

2 EL Honig

1 EL Zitrone

Eiswürfel und Erdbeeren zum Servieren Zubereitung Wasche die Erdbeeren gründlich und entferne den Strunk.

Gib die Erdbeeren mit den restlichen Zutaten in den Mixer und püriere alles cremig.

Fülle den Lassi in Gläser und serviere alles mit Eiswürfeln und frischen Erdbeeren. Notizen Du kannst neben Erdbeeren natürlich auch jedes andere Obst verwenden. Der Klassiker Mango schmeckt super, aber auch mit Banane oder Blaubeere ist das Getränk lecker.

