Pink Drink: So schmeckt das virale Getränk wie im Café

Kennst du eigentlich schon den Pink Drink? Nach dem Erfolg des Getränks einer bekannten Kaffeehauskette feiert es gerade einen viralen Erfolg im Netz. Denn statt viel Geld dafür hinzublättern, lässt sich der angesagteste Drink dieses Jahres aus nur fünf Zutaten in zehn Minuten auch in der eigenen Küche zubereiten.

Beliebter Pink Drink aus 5 Zutaten zubereiten

Im Netz jagt ein Food-Trend den nächsten. Aktuell sind alle verrückt nach dem Pink Drink. Verkauft wird das Getränk zwar schon seit ein paar Jahren, aber jetzt wollen ihn alle probieren. Möchtest du den erfrischenden und fruchtigen Sommerdrink probieren, brauchst du lediglich fünf Zutaten und zehn Minuten Zeit.

Seine leuchtend pinke Farbe verdankt der Pink Drink dem Hibiskustee. Bevor du anfängst, brühe den Tee auf und stell ihn zum Abkühlen erst einmal beiseite. Ist der Tee kalt, wäschst du die Erdbeeren und schneidest sie in kleine Würfel. Gib dann Eiswürfel zusammen mit den Beeren in Gläser und schmecke mit Holunderblütensirup ab. Zum Schluss gießt du zu 2/3 den Tee in die Gläser und füllst den Rest mit der Kokosmilch auf. Jetzt noch umrühren und den Pink Drink genießen.

Klassisch wird der Pink Drink mit Erdbeeren zubereitet. Du kannst aber auch andere rote Beeren wie Himbeeren oder Johannisbeeren verwenden. Für welche du dich entscheidest, bestimmt dein Geschmack. Gesüßt wird mit Holunderblütensirup. Wie viel du davon verwendest, kannst du ebenfalls individuell variieren. Für einen besonders intensiven Geschmack empfehlen wir, den Tee selbst frisch aufzubrühen. Alternativ kannst du auch schon fertigen Hibiskustee aus der Flasche verwenden.

