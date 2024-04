Freddo Cappuccino: der Sommerhit aus Griechenland

Hast du im Urlaub auch schon einmal einen Freddo Cappuccino genossen? Der Name erinnert einen unweigerlich an Italien, doch tatsächlich kommt der Freddo Cappuccino aus Griechenland. Worum es sich bei dem köstlichen Getränk aber wirklich handelt, wissen die wenigsten. Finde es mit unserem einfachen Rezept heraus!

Freddo Cappuccino: Kaffeegenuss für heiße Tage

Der Freddo Cappuccino ist im Grunde ein griechischer Eiskaffee. Denkst du dabei jetzt allerdings an einen Frappé mit Zuckersirup und Topping, wie es ihn bei zahlreichen Fast-Food-Ketten gibt, liegst du falsch. Der Eiskaffee wird mit aufgeschäumter Milch, Eiswürfeln, etwas Zucker oder Zuckersirup und einem aromatischen Espresso zubereitet. Serviert wird er in einem Glas. Übrigens ist der Zuckersirup immer nur optional und wird in griechischen Cafés in einem kleinen Schnapsglas zum Eiskaffee gereicht.

Den Freddo Cappuccino gibt es, ebenso wie den Freddo Espresso, seit Beginn der 1990er Jahre in griechischen Cafés. Er erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit bei den Touristen. Bis heute wird der Eiskaffee fast ausschließlich in Griechenland serviert und getrunken.

Dieser griechische Eiskaffee ist eine hervorragende, leichte Erfrischung an heißen Sommertagen, schmeckt aber ebenso gut an kühleren Tagen. Überzeuge dich einfach selbst und genieße einen großen Schluck des leckeren Kaffees.

