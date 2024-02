Irish Coffee: die Kaffeespezialität zum Auftanken

Ob du schon einmal in Irland warst oder nicht, diesen Cocktail wirst du kennen: Irish Coffee ist neben Guinness vermutlich das bekannteste Getränk der Insel. Die Kombination aus Whiskey, heißem Kaffee und kühler Sahne sorgen geschmacklich für ein echtes Erlebnis. Dazu macht das Getränk wach genug für darauffolgende Partynächte. Alles, was du brauchst, ist Zucker, Kaffee, Whiskey und Sahne. Worauf wartest du noch?

Aber bitte mit Sahne: Das ist echter Irish Coffee

Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Irish Coffee seinen Ursprung in San Francisco hat. Diese Annahme ist zwar sehr verbreitet, ist aber so nicht richtig. Erfunden hat sie der Chef eines Restaurants in einem westirischen Flughafen. Zwar existierten in Europa bereits Kaffeespezialitäten mit Rum, er gab dem Getränk jedoch einen irischen Twist, indem er stattdessen Whiskey hinzugab. Der so kreierte Irish Coffee sollte durch die Kombination aus Kaffee und Alkohol Fluggästen, die auf ihre Übersee-Reise warteten, neuen Aufschwung für den langen Flug geben. Über einen solchen Fluggast gelangte das Rezept in eine Bar nach San Francisco, von wo aus es sich über die USA und danach die Welt verbreitete. Irish Coffee gilt seit einigen Jahren als offiziell eingetragener Cocktail, dessen Zutaten und Zubereitung festgeschrieben sind.

Die Originalzubereitung eines echten Irish Coffee ist ganz einfach: In einer warmen Tasse werden Zucker, Whiskey und heißer Kaffee vermischt. Darauf kommt eine Haube aus frischer, kalter Sahne. Diese wird so angegossen, dass sie als Schicht auf dem Kaffee schwimmt und sich nicht mit diesem vermischt. Getrunken wird der heiße Kaffee dann durch die kalte Sahnehaube hindurch. Es gibt weltweit viele Variationen des Irish Coffee. Teilweise wird der Zucker vor dem Vermischen mit Whiskey karamellisiert oder das Getränk wird mit einer aufgeschlagenen Sahnehaube abgerundet. Zur Dekoration werden gerne Schokospäne verwendet. Wir geben die heute das Rezept für einen klassischen Irish Coffee, die Abwandlung ist dir selbst überlassen.

Cocktails mit Kaffee, ob warm oder kalt, sind einfach der Hit. Wir bei Leckerschmecker haben schon den ein oder anderen ausprobiert und unsere Favoriten für euch aufgeschrieben. Ein Kult-Cocktail, der immer geht, ist der Espresso Martini und die süßere Abwandlung, der Tiramisu-Espresso-Martini. Aber auch alkoholfrei schmecken Kaffee-Cocktails gut, wie dieser Kaffee-Zitronen-Shake, den man auch Shakerato nennt.