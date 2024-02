Du hast Lust auf einen Kaffee, aber der Gedanke an Milch passt dir nicht? Ein heißer Espresso soll es auch nicht sein? Nicht verzagen, denn wir haben genau das Richtige für dich: Kaffee-Zitronen-Shake. Der steckt nicht nur voller Koffein und macht so richtig wach, sondern überzeugt auch noch durch einen zitronigen Kick. Der macht richtig wach!

Ein Star in den sozialen Medien: Kaffee-Zitronen-Shake

Warum sollten kalte Kaffeegetränke nur etwas für den Sommer sein? Manchmal reicht der Koffein-Kick eines Kaffees allein einfach nicht aus – es braucht noch etwas Frisches dazu! Dieser Kaffee-Zitronen-Shake erfüllt all deine Wachmacher-Bedürfnisse und schmeckt noch dazu richtig lecker. Der auf den sozialen Medien TikTok und Instagram beliebte Drink stammt ursprünglich aus Italien. Dort ist er auch als Shakerato bekannt.

Um den Kaffee-Zitronen-Shake herzustellen, wird ein Shot Espresso zusammen mit Zitronensaft und Zuckersirup in einem Cocktail-Shaker so lange geschüttelt, bis er einen festen Schaum bildet. Ähnlich wie bei dem beliebten koreanischen Dalgona, aber eben nicht mit Instant-Kaffee. Dadurch hat der Shakerato ein kräftigeres Aroma. In Italien wird er gerne auch mit Grappa serviert. Wir haben uns dafür entschieden, dir eine alltagstauglichere Version des Klassikers anzubieten. Unser Kaffee-Zitronen-Shake kommt ganz ohne Alkohol aus.

Oftmals wird sich gewundert, wie lange man Cocktails schütteln muss, sodass sie ausreichend kalt sind, aber nicht verwässern. Eine einfache Regel lautet: Wenn sich der Cocktail-Shaker von außen eiskalt anfühlt und beschlägt, ist es Zeit, den Drink abzuseihen. In diesem Fall kommt es ein bisschen darauf an, was deine Anforderungen sind. Je länger du den Kaffee-Zitronen-Shake schüttelst, desto fester wird der Schaum obendrauf, desto dünner wird aber auch der Kaffee. Probiere dich am besten aus, bis du eine Schütteldauer gefunden hast, die deinem Geschmack entspricht.

Na, Kaffeedurst bekommen? Dann schaue dir auch unsere anderen Rezepte für leckere Drinks mit dem schwarzen Gold an. Der Sparkling Americano ist ebenfalls alkoholfrei und verbindet einen Espresso mit spritzigem Tonic Water. Wenn du es am liebsten klassisch magst, ist das Rezept für den beliebten Espresso Martini deine Wahl. Kennst du schon Affogato, das vermutlich einfachste Dessert der Welt mit nur zwei Zutaten? Nein? Dann hast du etwas verpasst!