Erdbeerkuchen mit Frischkäse: So schmeckt der Sommer

Im Sommer gehört ein fruchtig-süßer Erdbeerkuchen einfach dazu, egal ob zum Nachmittagskaffee, einem Picknick, einer Grillparty oder einem Gartenfest. Soll es ein besonderer Kuchen sein, der ein aromatisches Feuerwerk entfacht, dabei trotzdem unkompliziert zu backen ist, dann ist dieser saftige Erdbeerkuchen mit Frischkäse aus der Kastenform perfekt. Wir zeigen dir, wie du ihn nach zauberst.

Saftig und lecker: Erdbeerkuchen mit Frischkäse

Kastenkuchen gibt es in so vielen unterschiedlichen Varianten, dass man sie kaum noch zählen kann. Kein Wunder, denn sie sind meist unkompliziert gemacht und gelingen auch Backanfängern. Allerdings wird einigen Kuchen aus der Kastenform gern nachgesagt, sie seien ein bisschen zu trocken. Das kann dir mit unserem Erdbeerkuchen mit Frischkäse nicht passieren. Mit Frischkäse und Beeren im Teig wird dieser Kuchen besonders saftig. Eine Haube aus Frischkäse und Joghurt sowie frischen Erdbeeren on Top sorgen dafür, dass jeder gern zugreift und garantiert noch nach einem zweiten Stück fragt.

Möchtest du diesen Kuchen nachbacken, dann brauchst du neben den herkömmlichen Backzutaten wie Mehl, Butter, Eier, Backpulver und Co. frische Erdbeeren, Naturjoghurt und Frischkäse.

Kümmere dich als erstes um die Erdbeeren. Wasche sie, entferne das Grün und schneide die Hälfte von ihnen in Viertel. Die andere Hälfte der Beeren kommt später als Deko auf den Kuchen.

Mixe dann den Teig und hebe anschließend die geschnittenen Erdbeeren unter. Bevor du den Teig in die Kastenform füllst, fettest du sie mit Butter ein und bestreust sie leicht mit Zucker. Das sorgt nicht nur dafür, dass du den Kuchen später gut aus der Form bekommst, sondern auch für einen extra Geschmackskick. Beim Backen karamellisiert der Zucker nämlich, was dem Kuchen eine besondere Note verleiht.

Nach dem Backen und Auskühlen streichst du auf den Erdbeerkuchen eine Creme aus Frischkäse, Joghurt, Zitronensaft und Puderzucker und verteilst abschließend noch die restlichen Erdbeeren obendrauf. Lass dir das erste Stück des Kuchens schmecken, das hast du dir verdient.

