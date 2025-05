Ohne Zucker: Probiere diese leckere Erdbeerlimonade mit Mango & Banane

Wenn es endlich wärmer wird und der Frühling uns mit Sonne satt verwöhnt, greifen wir gern wieder zu selbst gemachten Limos und Eistees. In diesem Jahr lassen wir uns Erdbeerlimonade mit Mango und Banane schmecken. Die prickelt, sprudelt und erfrischt auf die leckerste Weise, die wir uns vorstellen können.

Rezept für Erdbeerlimonade mit Mango und Banane: Frische im Glas

Gekaufte Limonaden und Eistees sind leider viel zu oft viel zu süß – und damit alles andere als gesund. Da machen wir uns unsere Erfrischungsgetränke doch lieber selbst! Wie wäre es zum Beispiel mit einer leckeren Erdbeerlimonade mit Mango und Banane? Da kommen all unsere Lieblingsfrüchte zusammen. Und die Zubereitung ist so einfach, dass es keine Ausrede gibt, die Limo nicht selbst zu machen.

Die ersten Erdbeeren sind längst zu haben, wir brauchen etwa 15 Stück. Diese waschen wir zunächst und befreien sie anschließend vom Grün. Als Nächstes schälen wir eine Mango und eine Banane. Beides zerkleinern wir grob und geben das Obst anschließend in einen Mixer, um es pürieren. Natürlich funktioniert das auch mit einem Pürierstab.

Um der Erdbeerlimonade mit Mango und Banane noch etwas mehr Frische zu verleihen, nutzen wir ein paar Minzblättchen. Die pürieren wir einfach mit. Im Anschluss gießen wir das Fruchtpüree mit Apfelsaft auf und vermengen alles noch einmal gut, damit sich die Zutaten miteinander verbinden.

Nun haben wir die Wahl: Entweder genießen wir die Limonade direkt, indem wir das Fruchtmus in Gläser füllen und mit Mineralwasser aufgießen. Alternativ geben wir das Püree in eine saubere Flasche und stellen es in den Kühlschrank. Wenn uns dann später die Lust auf Erfrischung packt, gießen wir es mit Sprudelwasser auf. So leicht, so lecker!

Für Abkühlung sorgen auch unsere Mandarinen-Minz-Limonade, unsere Himbeer-Rosmarin-Limonade und unser Blaubeer-Eistee. Weitere Ideen bekommst du, wenn du unseren Koch-Bot fragst.

Erdbeerlimonade mit Mango und Banane Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 l Zutaten 1x 2x 3x 15 Erdbeeren

1/2 Mango

1 Banane

1 Zweig Minze

50 ml Apfelsaft

Mineralwasser Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne das Grün. Schäle die Mango und würfele das Fruchtfleisch grob. Schäle die Banane und schneide sie in Drittel. Brause die Minze ab und zupfe die Blätter von den Stielen.

Püriere das Obst und die Minze, z.B. in einem Standmixer 🛒

Gieße den Apfelsaft dazu und mixe alles noch einmal durch.

Fülle die Mischung in Gläser und gieße sie mit Mineralwasser auf. Notizen Du kannst die pürierte Mischung auch in eine sterile Flasche füllen, im Kühlschrank lagern und bei Bedarf servieren, indem du sie mit Mineralwasser aufgießt.

