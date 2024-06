Fruchtiger Kuchen im Frühling: Erdbeerschnitten mit Quarkcreme

Endlich sind sie reif, die Erdbeeren in meinem Garten. Ich liebe die kleinen, roten Früchte und esse sie im Frühling und Sommer fast täglich – am liebsten mit etwas Schlagsahne oder als leckeren Kuchen. Ein echter Klassiker unter den Erdbeerkuchen sind diese fruchtigen Erdbeerschnitten mit Quarkschicht und Tortenguss. Sie sollten wirklich in keiner Rezeptsammlung fehlen.

Erdbeerschnitten mit Quarkcreme: leckerer Kuchen, einfach gebacken

Für die Zubereitung der Erdbeerschnitten brauchst du frische Erdbeeren, eine Quarkcreme und einen Biskuitboden. Auf dem Boden verteilst du nach dem Backen eine dünne Schicht Erdbeerkonfitüre sowie eine Schicht Quarkcreme. Obendrauf kommen dann die Erdbeeren, die zum Schluss mit Tortenguss überzogen werden. Der sorgt dafür, dass die Erdbeerschnitten schön glänzen.

Anstelle der Quarkcreme kannst du aber auch eine Schicht Vanillepudding unter den Erdbeeren verteilen. Auch ein Hauch von Zitronenschale im Teig sorgt für eine zusätzliche frische Note. So kannst du das Rezept immer wieder neu erfinden und an deinen persönlichen Geschmack anpassen.

Mit frischen Erdbeeren entsteht ein fruchtig-leichtes Gebäck, das nicht zu schwer im Magen liegt und sich hervorragend für warme Frühlings- und Sommertage eignet. Auch optisch sind die Erdbeerschnitten ein echter Hingucker. Ich nasche gerne ein oder zwei Stücke, wenn ich im Garten unter dem Sonnenschirm sitze.

