Erdnuss-Soße wie im Asia-Restaurant in nur 10 Minuten

Bei einem Besuch in einem vietnamesischen Restaurant fällt meine Wahl fast immer auf ein Gericht mit Erdnuss-Soße. Ihr Geschmack mit einer Mischung aus süßen und scharfen Aromen passt einfach zu allem und ist für mich jedes Mal ein kleines geschmackliches Highlight. Mit diesem Rezept für selbst gemachte Erdnuss-Soße brauche ich mich nicht mehr bis zum nächsten Restaurantbesuch gedulden, sondern kann mir meine Lieblingssoße einfach selbst zubereiten. Geht es dir ähnlich? Dann mach dir schnell eine große Portion Erdnuss-Soße.

So einfach machst du Erdnuss-Soße selbst

Gehört die Erdnuss-Soße auch zu deinen Favoriten? Dann schnapp dir die passenden Zutaten und bereite sie zusammen mit uns zu. Als Erstes brauchst du eine Erdnussbutter. Sie ist die Basis. Möchtest du als Ergebnis eine cremige Soße, solltest du eine Butter ohne Stückchen wählen. Wer allerdings gern noch etwas Biss in der Soße mag, nimmt eine Sorte mit Erdnussstücken.

Zum Verarbeiten sollte die Butter möglichst weich sein, damit sie sich gut verrühren lässt. Ist deine Erdnussbutter zu fest, kannst du ihr in einem Topf mit warmen Wasser auf dem Herd eine cremigere Textur verpassen.

Schäle zuerst Knoblauch und Ingwer. Reibe den Ingwer klein und hacke die Knoblauchzehen ebenfalls in möglichst keine Stücke. Anschließend vermischst du die Erdnussbutter mit Sojasoße und Reisessig, Zucker, Chiliflocken, Ingwer und Knoblauch zu einer glatten Masse. Ist diese noch zu fest, gibst du nach und nach die Kokosmilch hinzu. Zum Schluss schmeckst du mit ein paar Spritzern Limettensaft noch einmal ab und servierst sie zu deinem asiatischen Lieblingsgericht oder füllst sie in ein sauberes, verschließbares Glas ab, das du am besten im Kühlschrank aufbewahrst.

Fans asiatischer Küche aufgepasst. Hast du schon unsere Rezepte für asiatische Gerichte entdeckt? Ob gebratene Asia-Nudeln, Eierreis mit Gemüse oder Pad Thai – mit unserer hausgemachten Erdnuss-Soße verleihst du asiatischen Gerichten eine extra Geschmacksnote.