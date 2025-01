Holt das Krümelmonster, es gibt Erdnussbutter-Cookies!

Zur Tasse Kaffee am Nachmittag gehört meist auch etwas Süßes dazu, denn nichts holt einen besser aus dem kleinen Tief, als etwas zu naschen. Heute gibt es aber mal keinen Kuchen, sondern Erdnussbutter-Cookies. Die bestehen aus nur wenigen Zutaten und sind in 20 Minuten fertig.

Erdnussbutter-Cookies: fertig in nur 20 Minuten

Leckere Kekse, die von außen schön knusprig und innen noch weich sind, wer liebt sie nicht? Was spricht also dagegen, einfach welche zu backen? Perfekt, wenn sie dann auch noch so schnell und unkompliziert sind wie diese Erdnussbutter-Cookies.

Für die schnellen Kekse vermengst du alle benötigten Zutaten einfach in einer Schüssel und verrührst sie mit einem Mixer 🛒 zu einem cremigen Teig. Danach formst du diesen zu kleinen, etwa Walnussgroßen Kugeln und legst sie mit Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Das ist wichtig, da die Kekse beim Backen noch auseinandergehen und sonst miteinander verkleben würden. Drücke den Teig noch ein wenig mit den Händen flach und schiebe die Teiglinge dann in den Ofen.

Nach nur zehn Minuten kannst du sie schon wieder aus dem Ofen nehmen, wenn sie goldbraun gebacken sind. Jetzt sind die Erdnuss-Cookies noch sehr weich. Lasse sie daher am besten auf dem Blech vollständig abkühlen, bevor du den ersten Keks vernaschst.

Übrigens: Ob du für die Cookies eine cremige Erdnussbutter verwendest oder eine Variante mit Stückchen wählst, bleibt ganz deinem Geschmack überlassen. Auch, ob du noch weitere Zutaten wie Schokoladenstückchen oder gehackte Erdnüsse hinzufügen möchtest oder die Kekse mit Zuckerstreuseln verzieren möchtest.

Du liebst Kekse genauso sehr, wie das Krümelmonster? Dann backe gleich noch eine Ladung dieser schokoladigen Nutella-Kekse, unsere Dattel-Haferkekse oder ein paar Schoko-Minz-Cookies.