Dieser Kuchen darf auf keiner Kaffeetafel an Ostern fehlen

Stell dir vor: Es ist Ostersonntag und obwohl du beschlossen hast, dieses Jahr Ostern ganz gemächlich und vielleicht sogar allein zu verbringen, hat sich spontaner Besuch angekündigt. Was du jetzt brauchst, ist ein Kuchen, der einfach und schnell im Ofen ist und dabei trotzdem etwas hermacht. Hier kommt unser Rezept für einen saftigen Espresso-Eierlikör-Marmorkuchen ins Spiel. Neugierig? Wir zeigen dir, wie du ihn backst!

Rezept für Espresso-Eierlikör-Marmorkuchen

Dieser Marmorkuchen ist kein gewöhnlicher Vertreter seiner Art – hier wird’s aromatisch! Dunkler Teig mit Espresso und Kakao trifft auf hellen Teig mit samtigem Eierlikör. Das Ergebnis: ein unglaublich saftiger Kuchen, der verschiedene Nuancen vereint. Rezepte mit Eierlikör sind für mich rund um Ostern aus der Küche nicht wegzudenken. Neben all den niedlichen Kreationen wie Osterei-Keksen mit Lemon Curd oder Osterhasen-Brötchen, weiß man beim Osterbrunch gar nicht, wo man zuerst hingucken soll.

Wenn du – wie ich – auch ein Fan von Einfachheit bist und dennoch nicht auf ein bisschen Oster-Feeling verzichten möchtest, ist unser Espresso-Eierlikör-Marmorkuchen genau richtig. Er greift einen altbekannten Kuchenklassiker auf und pimpt ihn mit ein bisschen Schwips und Koffein-Kick. Wenn das keine geniale Kombi ist!

Die Herstellung des Teigs ist supereinfach. Du rührst zuerst Butter, Zucker, Milch und Eier cremig. Dann vermischst du Mehl, Backpulver und Salz. Anschließend verrührst du die trockenen und flüssigen Zutaten zu einem gleichmäßigen Teig. Diesen teilst du in zwei gleich große Portionen. Die eine Hälfte wird mit Eierlikör verfeinert. Die andere mit Kakao und Espresso. Schließlich wandern beide Teige abwechselnd in eine vorbereite Backform und es geht für eine gute Stunde in den Ofen.

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Sobald der Espresso-Eierlikör-Marmorkuchen vollständig abgekühlt ist, kannst du ihn mit etwas Puderzucker bestäuben, bevor du ihn anschneidest. Ganz hervorragend dazu schmeckt ein Klecks geschlagene Sahne. Wenn du zu den Schoko-Liebhabern und Hardcore-Naschkatzen zählst, kannst du deinem Kuchen statt dem Puderzucker auch eine Schokoglasur verpassen. Fröhliches Schnabulieren!

Espresso-Eierlikör-Marmorkuchen Olivia 4.20 ( 20 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien zum Beispiel diese hier 🛒 1 Kastenform, 30 cm Zutaten 1x 2x 3x 250 g weiche Butter

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

2 EL Milch

1 Prise Salz

4 Eier

330 g Mehl

2 TL Backpulver

6 EL Eierlikör zum Beispiel diesen hier 🛒

3 EL abgekühlter Espresso

2 EL Kakaopulver

Etwas Puderzucker zum Bestäuben Zubereitung Heize den Ofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) vor. Fette eine Kastenform ein und bestäube sie leicht mit Mehl oder verwende Backpapier.

Rühre die Butter mit Zucker, Vanillezucker, Milch und eine Prise Salz cremig. Gib nach und nach die Eier dazu und rühre jedes Ei etwa 30 Sekunden unter.

Mische Mehl und Backpulver und siebe es zur Butter-Ei-Mischung. Verrühre alles zu einem glatten Teig.

Teile den Teig in zwei gleich große Portionen. Verfeinere eine Hälfte mit dem Eierlikör und rühre ihn gründlich unter. Mische in die andere Hälfte den Espresso und das Kakaopulver. Rühre auch hier alles gut unter.

Gib die Teige abwechselnd in die Form und ziehe mit einer Gabel spiralförmig durch den Teig, um das typische Marmormuster zu erzeugen.

Backe den Kuchen ca. 50–60 Minuten. Mache eine Stäbchenprobe: Bleibt kein Teig mehr haften, ist der Kuchen fertig.

Lass den Kuchen etwa 10 Minuten in der Form abkühlen, stürze ihn dann auf ein Kuchengitter und lass ihn vollständig auskühlen.

Bestäube ihn vor dem Servieren mit etwas Puderzucker.

