Essen zweimal einfrieren: Ist das möglich?

Vom Essen letzte Woche ist etwas übriggeblieben. Das passiert und ist so weit nicht schlimm. Die Reste wandern einfach in eine gut verschließbare Brotdose und ab damit in den Gefrierschrank. Jetzt hast du das Gericht, sagen wir mal es handelt sich um einen Eintopf, zum Auftauen in den Kühlschrank gestellt. Den gibt es dann heute Abend. Aber wie so oft läuft nicht alles wie geplant und du gehst doch spontan essen. Was also machen mit dem Eintopf? Einfach wieder einfrieren geht nicht, denn Essen zweimal einfrieren geht nicht, oder? Das wollen wir heute herausfinden.

Darf man Essen zweimal einfrieren?

Kaufst du im Supermarkt Tiefkühlware, steht fast immer ein kleiner Hinweis auf der Packung. „Nach Auftauen nicht mehr einfrieren“, steht da. Egal, ob es sich um Gemüse, Fleisch oder Fertiggerichte handelt. Doch ist da tatsächlich etwas dran? Kann man wirklich gar kein Essen zweimal einfrieren? Oder gibt es Ausnahmen? Falls du dir diese Fragen schon mal gestellt hast, lies jetzt weiter, denn wir haben die Antworten.

Essen zweimal einfrieren: Das Timing ist entscheidend

Bevor wir uns einzelne Lebensmittel anschauen, müssen wir eine allgemeine Sache klarstellen: Willst du Essen zweimal einfrieren, ist das Timing entscheidend. Das bedeutet, lässt du etwas auftauen und dann einige Zeit außerhalb des Kühlschranks stehen, solltest du es nicht wieder einfrieren. Kälte tötet keine Keime ab, sondern verlangsamt nur deren Wachstum. Sobald das Essen langsam auf Zimmertemperatur kommt, erwachen auch die Keime wieder und beginnen, sich zu vermehren.

Du solltest Essen nur zweimal einfrieren, wenn du es schonend im Kühlschrank auftaust und es keinen zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Welche Lebensmittel du mehrfach gefrieren darfst, dazu kommen wir jetzt.

Brot und Kuchen

Gesundheitlich vollkommen unproblematisch ist es, Brot, Brötchen und Kuchen zweimal einzufrieren. Sollten sie beim Auftauen jedoch matschig werden, solltest du sie jedoch lieber verzehren. Beachte außerdem, dass Lebensmittel beim Auftauen Flüssigkeit verlieren. Dadurch kann ein Kuchen oder Brot trocken werden, wenn du es zweimal einfrierst.

Gemüse einfrieren

Grundsätzlich gilt: Gemüse kann man mehrmals einfrieren. Grundsätzlich. Es gibt dennoch einige Dinge, die man beachten sollte. So verändert sich beim mehrmaligen Einfrieren und Auftauen die Konsistenz der Lebensmittel. Stell dir nur mal aufgetauten Spinat vor, der sehr viel Flüssigkeit abgibt. Frierst du diesen zweimal ein, wird er nach dem erneuten Auftauen keine schöne Konsistenz haben. Das Gleiche gilt für Kartoffeln, die eine zunehmend schwammig-mehlige Konsistenz bekommen. Auch Nährstoffe können verloren gehen. Die Faustregel lautet also: Gemüse zweimal einfrieren geht aus gesundheitlichen Gründen, die Freude am Essen kann aber in Mitleidenschaft gezogen werden.

In unserem Leckerwissen erfährst du alles über das Einfrieren von Lebensmitteln, zum Beispiel wie du gekochte Kartoffeln einfrierst oder das Aroma bewahrst, wenn du Minze einfrierst. Und wusstest du, dass du diese sieben Lebensmittel nicht einfrieren solltest?

Besondere Vorsicht bei Fleisch

Obwohl das mehrmalige Einfrieren von ungekochtem Gemüse möglich ist, sollte das nicht auf alle anderen, unverarbeiteten Lebensmittel bezogen werden. So ist Fleisch ein Sonderfall, bei dem das mehrmalige Einfrieren sogar gefährlich sein kann. Egal, ob es sich um Rind, Schwein, Huhn oder Lamm handelt, rohes Fleisch bietet Keimen einen sehr attraktiven Nährboden. Das gilt ganz besonders für Hackfleisch, das eine große Oberfläche hat und dadurch angreifbar ist, und Fisch, dessen besondere Proteinstruktur leicht verderblich ist.

Du kannst Fleisch also nur zweimal einfrieren, wenn du es zwischen den Einfriervorgängen durcherhitzt. Dadurch werden die Keime auf ein Minimum reduziert oder sogar abgetötet und das Essen ist wieder sicher.

Gekochtes Essen zweimal einfrieren

Rohes Essen zweimal einfrieren geht also unter bestimmten Umständen. Aber wie ist das mit Lebensmitteln, die bereits gekocht sind? Relativ unproblematisch, lautet die kurze Antwort. Zumindest, wenn das Essen, sagen wir ein Eintopf, einwandfrei riecht und schmeckt, schonend aufgetaut wurde und bis zum erneuten Einfrieren im Kühlschrank stand. Noch besser: Koche das Essen noch einmal auf, um Keime zu zerstören. Kühle es dann rasch ab, zum Beispiel ausgestrichen auf einem Blech und friere es erneut ein.

Du siehst, der Mythos, dass man Essen nicht zweimal einfrieren darf, ist ein wenig überholt. Dennoch sind Lebensmittel, die mehrfach eingefroren sind, qualitativ nicht mehr so hochwertig wie frische. Versuche also, sie vielleicht doch lieber direkt zu verzehren. Dennoch ist Einfrieren eine gute Möglichkeit, um gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen!