Eton Mess mit Himbeeren: Dieses Dessert ist ein Highlight beim Silvester-Dinner

Hast du schon mal von Eton Mess gehört? Nein, dahinter verbirgt sich nicht der entfernte Cousin eines amerikanischen Elektromobilbauers, sondern eine englische Dessertspezialität aus Früchten, Sahne und Baiser. Die wird normalerweise gern im Sommer serviert, macht aber auch zu einem besonderen Anlass wie Silvester bei einem Dinner mächtig Eindruck. Am letzten Tag des Jahres gibt es bei uns ein Eton Mess mit Himbeeren.

Eton Mess mit Himbeeren: süßes Silvester-Highlight

Für ein Eton Mess brauchst du gar nicht viele Zutaten, um daraus ein tolles Dessert als krönenden Abschluss eines Menüs zu zaubern. Der Nachtisch, der traditionell aus Baiserstücken, Sahne und Früchten der Saison besteht schmeckt nicht nur süß und fein, sondern ist auch ein echter Hingucker. Serviert wird das Dessert nämlich geschichtet in Gläsern 🛒. Das Auge isst schließlich mit und das gilt auch für den letzten Gang eines Menüs.

Das Besondere an einem Eton Mess ist seine Süße, die durch zerbröselte Baiserstücke kommen. Die werden mit geschlagener Sahne gemischt und dann abwechselnd mit Früchten in einem hübschen Glas geschichtet. Fange mit einer Schicht Sahne-Baiser an und schließe mit Früchten ab. Wir haben uns für Himbeeren entschieden, die wir noch mit gehackten und ungesalzenen Pistazien bestreuen. Gut schmeckt die Komposition auch mit Schokoladenstückchen. Oder du streust ein paar frische Minzblätter obendrauf. Wähle einfach deine Lieblingszutaten.

Eton Mess mit Himbeeren Judith 4.15 ( 21 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Himbeeren frisch oder tiefgefroren

250 ml Schlagsahne

2 EL Puderzucker

1 TL Vanilleextrakt

100 g Baiser

20 g ungesalzene Pistazien Zubereitung Wasche die frischen Himbeeren vorsichtig und lasse sie gut abtropfen. Taue tiefgekühlte Himbeeren auf.

Schlage die Schlagsahne in einer großen Schüssel steif. Füge Puderzucker und das Vanilleextrakt hinzu, sobald die Sahne beginnt, fest zu werden.

Zerbrösele das Baiser in mundgerechte, nicht zu kleine Stücke.

Hebe die Baiser-Stücke vorsichtig unter die geschlagene Sahne.

Fülle eine Schicht Sahne-Baiser-Masse in Gläser und verteile dann Himbeeren obendrauf. Füge eine weitere Sahneschicht hinzu und schließe mit Himbeeren ab. Streue ein paar gehackte Pistazien über die obere Schicht und serviere das Dessert sofort.

