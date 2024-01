Die für Hackbraten typischen Bezeichnungen – „falscher Hase“ oder „Heuchelhase“ – gehen einerseits auf Hasenpfannen und -bräter zurück, in denen Hackbraten in den vergangenen Jahrhunderten zubereitet wurde. Andererseits war aber auch die Form der Hackbraten namensgebend, denn das Hackfleisch wurde mit den Händen entweder zu einem Hasen geformt oder erinnerte in seiner Form an einen Hasenrücken – ein falscher Hase also.

Falscher Hase gefüllt mit Kochschinken, Käse und Ei

Hackbraten wird normalerweise kräftig gewürzt, in die entsprechende Form gebracht und dann im Ofen gebacken. Wir zeigen dir heute jedoch eine Alternative, in der der Hackbraten mit Ei, Kochschinken und Käse gefüllt wird.

In einem Stück serviert, sieht der falsche Hase zunächst aus wie all die anderen Hackbraten. Doch das Ei in Stangenform, der geschmolzene Käse sowie der rosafarbene Kochschinken verleihen dem Braten beim Anschneiden ein ganz besonderes Aussehen, zu dem sich beim Essen noch ein herrlicher Geschmack dazugesellt.

Auch Bacon und Hackbraten sind eine gute Kombination. Hier kommst du zu dem Rezept für einen leckeren Hackbraten mit Bacon.