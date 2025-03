Koche zuerst die Eier hart, schrecke sie ab, lass sie abkühlen und pelle sie. Halbiere die Eier. Schäle die Zwiebeln und schneide sie in feine Würfel.

Vermenge dann Hackfleisch mit Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Kartoffelstärke und Zwiebeln und teile es in vier gleich große Portionen auf. Forme aus einem Viertel des Hacks einen großen, runden Patty. Nimm dafür eine runde Auflauf- oder Kuchenform zur Hilfe und drücke das Hackfleisch dort hinein, um es zu formen.

Lege die die Hälfte der halbierten Eier auf das Hackfleischpatty, bedecke es mit einem weiteren Viertel des Hackfleischs und drücke es fest. Wiederhole das mit dem restlichen Hack und den übrigen Eihälften. Brate beide XXL-Hackpatties von beiden Seiten in einer Pfanne mit heißem Öl an.

Stelle aus Kartoffelpüreepulver ca. 1,2 Kilogramm Kartoffelpüree her und stelle es beiseite.

Vermische in einem Topf das TK-Gemüse mit der Kräuterbutter und den gehackten Kräutern. Erhitze die Mischung.

