So gelingt dir Falscher Hase wie bei Oma

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es früher bei meiner Oma immer Falschen Hasen gab. Ich liebte den saftigen Hackbraten mit dem Ei in der Mitte und aß jedes Mal mindestens zwei Portionen. Damit du den leckeren Braten auch in deiner Küche zaubern kannst, verrate ich dir heute das Rezept meiner Omi.

Bringt Nostalgie in deine Küche: Omas Rezept für Falscher Hase

Der Falsche Hase stammt aus einer Zeit, als Nahrungsmittel knapp waren und sich die Menschen Alternativen für traditionelle Gerichte einfallen lassen mussten. Echter Hasenbraten war besonders in der Nachkriegszeit schwer erhältlich und sehr teuer. Um dennoch ein ähnliches Gericht auf den Tisch zu bringen, ersetzen die Köchinnen den Hasen durch Hackfleisch, was günstiger und leichter zu bekommen war.

Der so entstandene Hackbraten wurde von Hand in eine Hasenform gebracht und erhielt den humorvollen Namen „Falscher Hase“. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es noch sogenannten Hasenpfannen, in den die Hasenbraten zubereitet wurden. Diese sind aber größtenteils den Kriegsmetallsammlungen während des Krieges zum Opfer gefallen.

Die Zutaten für Falscher Hase sind auch heute noch einfach und leicht erhältlich. Du benötigst Hackfleisch, am besten eine Mischung aus Rind- und Schweinefleisch, das für die richtige Konsistenz sorgt. Dazu kommen Zwiebeln, Petersilie, Eier, Semmelbrösel oder ein Brötchen, Senf sowie Salz und Pfeffer. Meine Oma hat in ihren Falschen Hasen immer noch etwas Majoran gegeben. Die Mischung wird dann gut verknetet und zu einer länglichen Rolle geformt. Die Eier kommen dabei in die Mitte und bieten beim Anschneiden eine schöne Überraschung. Danach wird die Hackfleischmasse im Ofen gebacken, bis sie außen knusprig und innen schön saftig ist.

Hackbraten kann man auf vielfältige Weise zubereiten. Ein leckeres Ofengericht für Genießer ist der Hackfleischauflauf im Brotlaib. Oder du füllst den Hackbraten mit Blumenkohl und Bärlauch, anstatt mit Eiern. Wir haben den klassischen Hackbraten außerdem mit Ei und Käse gefüllt. Lecker!