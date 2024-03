Hackbraten, auch falscher Hase genannt, ist ein traditionelles Rezept, das wohl die meisten von uns aus ihrer Kindheit kennen. Der Braten schmeckt würzig, ist allerdings auch etwas trocken, weshalb er häufig mit Soße, Gemüse und Kartoffeln serviert wird. Wusstest du, dass du den Braten auch füllen kannst? Mit Käse, Ei und Kochschinken wird das Ergebnis deutlich saftiger und noch aromatischer. So gehts.

Rezept für Hackbraten mit Ei und Käse

Ein Hackbraten, auch bekannt als Falscher Hase, ist ein traditionelles Gericht der deutschen Küche und wurde lange als Sonntagsbraten serviert. Zubereitet wird er aus Hackfleisch und Zwiebeln und manchmal noch mit einem hart gekochten Ei als Füllung versehen. Du kannst den Hackbraten aber noch verfeinern. Mit einer zusätzlichen Füllung aus Kochschinken Käse bekommt der Falsche Hase ein geschmackliches Upgrade und wird gleichzeitig richtig schön saftig – und keine Sorge, du musst nicht auf deine geliebten Beilagen verzichten, denn sie harmonieren auch mit diesem etwas anderen Falschen Hasen.

Die Zubereitung eines Flaschen Hasen mit Füllung ist kinderleicht. Zunächst bereitest du den Hackbraten wie gewohnt zu, indem du das Fleisch mit allen anderen Zutaten gut vermischt und in eine gefettete Kastenform gibst. Damit die Füllung in den Braten passt, drückst du anschließend mit einer Flasche eine Mulde in das Hackfleisch. Dort schichtest du Kochschinken, Frischkäse, Käse und schließlich die Eier aufeinander und backst den Braten knapp 60 Minuten im vorgeheizten Backofen.

