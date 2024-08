Dieser Salat mit Joghurt-Sahne-Soße gehört zum Grillen einfach dazu

Der Farmersalat ist ein Klassiker unter den Feinkostsalaten. Aber anstatt ihn an der Frischetheke oder sogar abgepackt aus dem Kühlregal zu kaufen, kannst du ihn mit wenigen Zutaten einfach selbst machen. Der cremige Rohkostsalat ist ein echter Leckerbissen und passt super zum Mittag, Abendbrot oder Grillen.

Cremiger Farmersalat mit Joghurtdressing

Der Farmersalat ist ein klassischer Rohkostsalat mit einer cremigen Soße. Für dieses Rezept haben wir Karotten, eine Knolle Sellerie, einen Apfel und etwas Weißkohl eingekauft. Diese Zutaten werden geschält oder gewaschen und anschließend in feine Streifen geschnitten. Wer einen besitzt, kann dafür auch einen Gemüseschneider verwenden. Sind diese Zutaten vorbereitet, ist die meiste Arbeit bereits erledigt.

Nur die Soße muss nun noch angerührt werden. Dafür geben wir Joghurt und Sahne in einen Becher, dazu kommt etwas Senf. Verfeinert wird das Dressing für den Farmersalat mit Honig, Salz und Pfeffer sowie etwas Zitronensaft. Wir verrühren alles gut und gießen das Ganze über die Gemüse- und Obststreifen. Jetzt muss alles nur noch gut vermengt werden.

Fertig ist der Farmersalat jetzt allerdings noch nicht. Auch wenn es schwer fällt, nicht gleich die erste Portion zu verputzen, musst du dich noch ein wenig in Geduld üben. Denn der Feinkostsalat muss erst ein paar Stunden durchziehen, sodass er seinen vollen Geschmack entfalten kann. Am besten ist es deshalb, du bereitest ihn bereits am Morgen oder sogar am Abend zuvor zu. Dann ist er fertig, wenn du ihn zum Abendbrot, zum Lunch oder zum Grillen servierst. Du bist auf eine Party oder ein Picknick eingeladen und sollst etwas zum Buffet beisteuern? Wunderbar, auch dafür eignet sich der Farmersalat prima!

Wusstest du, dass du Salatklassiker wie Fleischsalat oder Eiersalat ebenfalls selbst machen kannst? Für beide haben wir sogar vegane Rezepte: Probiere also doch auch mal unseren veganen Fleischsalat und unseren veganen Eiersalat.