Fenchel-Apfel-Salat: perfekt für den Sommer

In diesem einfachen Rezept vereinen sich Fenchel und Apfel zu einem erfrischenden Geschmackserlebnis. Jeder Bissen bietet eine harmonische Kombination aus süß und herb, knusprig und zart. Das Beste daran? Dieser Salat ist in nur wenigen Minuten zubereitet.

Steckt voller Vitamine: Fenchel-Apfel-Salat

Fenchel und Apfel sind zwei Zutaten, die auf den ersten Blick vielleicht nicht viel gemeinsam haben. Zusammen ergeben sie aber eine harmonische Symphonie aus süß und würzig, knusprig und zart. Der Fenchel-Apfel-Salat ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch eine Wohltat für deine Gesundheit. Fenchel ist reich an Ballaststoffen und Vitamin C, was nicht nur deine Verdauung in Schwung bringt, sondern auch dein Immunsystem stärkt. Die Äpfel bringen eine Extraportion Vitamine und Antioxidantien mit sich, die deine Haut strahlen lassen und dich mit Energie versorgen. Und das alles in einem einzigen Teller!

Der Fenchel-Apfel-Salat ist eine besonders leckere Beilage zu Fleisch oder Fisch. Aber auch als Vorspeise oder leichter Snack für zwischendurch ist er ideal.

Lass dich von seiner Frische und Raffinesse verzaubern und den Fenchel-Apfel-Salat zu deinem neuen Lieblingsgericht werden.

Für noch mehr frische Salatideen und gesunde Genüsse, entdecke unsere vielfältige Auswahl an Salatrezepten:

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Fenchel-Apfel-Salat 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 500 g Fenchel

250 g Apfel

50 g Zwiebel

50 g Rucolasalat

1 Handvoll Walnüsse online z.B. hier 🛒

frische Minze Für das Dressing: 200 g Joghurt

1 EL Zitronensaft

2 EL Rapsöl

Salz und Pfeffer

1 Prise Zucker

1/2 TL mittelscharfer Senf Zubereitung Wasche die Fenchelknollen, entferne den Strunk und schneide den Fenchel dann in dünne Streifen. Schäle die Zwiebel und schneide sie ebenfalls in feine Streifen.

Wasche auch den Apfel, viertel und entkerne ihn. Schneide auch ihn in dünne Scheiben.

Vermenge alle Zutaten für das Dressing miteinander.

Gib den Fenchel, den Feldsalat, die Apfelscheiben, die Zwiebelstreifen und die Minze in eine Schüssel und übergieße sie mit dem Dressing. Vermenge alles miteinander und richte den Fenchel-Apfel-Salt auf einem Teller an. Hacke zum Schluss die Walnüsse klein und gib sie über den Salat.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.