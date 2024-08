Schneller Genuss: Fenchelcremesuppe

Auf Märkten und im Supermarkt findet man wieder die ersten heimischen Fenchelknollen. Wir schnappen uns zwei schöne Exemplare und bereiten daraus eine Fenchelcremesuppe mit Semmelbröseltopping zu. Die schmeckt vor allen an denen Tagen gut, wenn der Sommer mal eine kleine Pause einlegt.

Diese Fenchelcremesuppe ist perfekt für kühlere Sommertage

Eine Fenchelcremesuppe ist eine schnell gekochte Mahlzeit, die du sowohl zum Mittagessen als auch am Abend essen kannst. Bevor es losgeht, steht der Einkauf an. Die Grundzutaten wie Gemüsebrühe, die Gewürze, Olivenöl, Butter und Kartoffeln hast du wahrscheinlich schon in deinem Vorratsschrank. Zusätzlich brauchst du aber noch Fenchel, Sahne, Schmand, Knollensellerie und Semmelbrösel. Dann kann es losgehen.

Schneide Zwiebel, Knoblauch und Sellerie in Würfel und dünste alles zusammen in einem großen Topf in Olivenöl glasig an. Danach löschst du schon mit der Brühe ab. Füge klein geschnittene Kartoffeln und Knollensellerie hinzu und lasse alles auf niedriger Stufe köcheln. Püriere die Zutaten gut durch, gieße die Sahne hinzu und lass die Suppe noch einmal aufkochen.

Je nachdem, welche Konsistenz die Fenchelcremesuppe haben soll, kannst du sie mit etwas mehr Gemüsebrühe flüssiger machen. Soll sie dickflüssiger werden, lass sie einfach noch einige Minuten weiter kochen. Rühre noch den Schmand unter, gib etwas Zitronensaft hinzu und schmecke mit den Gewürzen ab.

Du magst zur Suppe ein Topping? Das bereiten wir aus Butter und Semmelbröseln zu. Brate sie in der Butter an, bis sie goldbraun sind. Streue sie zum Servieren zusammen mit dem klein gehackten Fenchelgrün über die Suppe und lass sie dir schmecken.

