Feta-Kartoffelsuppe: würziger und cremiger geht es kaum

Eine Schüssel warme Suppe hat schon so manchen dunklen Tag gerettet. Einfach loslöffeln und die Sorgen vergessen. Manchmal kann es ganz leicht sein, die Laue zu verbessern. Zum Beispiel mit einer Schüssel Feta-Kartoffelsuppe. Die ist unvergleichlich würzig und cremig zugleich – ein Genuss zu fast jeder Tageszeit!

So einfach kochst du Feta-Kartoffelsuppe

Kartoffelsuppe ist vielseitiger, als du vielleicht dachtest. Wenn es dir geht wie mir, kanntest du sie vielleicht lange nur klassisch mit Würstchen. Dabei ist sie so herrlich wandelbar und schmeckt mit allerlei Zusätzen hervorragend. Mit Schafskäse beispielsweise als Feta-Kartoffelsuppe ist sie ein besonderer Hit: würzig, sämig und einfach genial.

Sowohl Zutatenliste als auch Zubereitung dieser Feta-Kartoffelsuppe sind nicht lang. Neben den namensgebenden Hauptzutaten brauchst du außerdem Zwiebeln, Knoblauch, Stangensellerie, Gemüsebrühe und etwas Majoran. Beginne damit, das Gemüse zu schälen und in kleine Würfel zu schneiden. Schwitze Zwiebeln und Knoblauch an und gib die Kartoffeln dazu. Lösch mit Gemüsebrühe ab und köchele alles gar. Nun ist die Suppe bereits so gut wie fertig, du musst sie nur noch pürieren 🛒. Hier kommt etwas Feta zum Einsatz, der quasi als Ersatz für Sahne dafür sorgt, dass die Konsistenz cremig wird.

Welche Kartoffeln eignen sich eigentlich am besten für Kartoffelsuppe? In unserem Ratgeber verraten wir es dir. Klick doch mal rein!

Außerdem – was gibt es Besseres als Feta? Der griechische Schafskäse sorgt mit seiner Würze und seinem Salzgehalt dafür, dass alles, was man mit ihm kombiniert, einfach nur leckerer wird. Aus einer einfachen Kartoffelsuppe wird mithilfe des bröckeligen Käses ein ganz neues Geschmackserlebnis, das schnell seinen Weg in dein Standard-Rezeptrepertoire finden wird.

Feta-Kartoffelsuppe Nele 4.34 ( 27 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Kartoffeln mehligkochend

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Stange Sellerie

2 EL Olivenöl

1 TL Majoran

1 l Gemüsebrühe

250 g Feta vegetarisch

Salz und Pfeffer

Petersilie gehackt Zubereitung Schäle Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Schneide alles zusammen mit dem Sellerie in kleine Würfel.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf und schwitze Zwiebeln, Sellerie und Knoblauch an. Füge Kartoffeln und Majoran hinzu und rühre gut durch.

Lösche mit Gemüsebrühe ab und bring alles zum Kochen. Decke den Topf ab und koche alles, bis die Kartoffeln gar sind.

Wenn du magst, kannst du nun einige Kartoffelwürfel herausnehmen und später für mehr Konsistenz wieder zur Suppe hinzugeben. Bröckele den Feta bis auf etwa 2 EL in die Suppe und püriere alles gut durch. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle die Suppe in Schüsseln und garniere sie mit Kartoffelwürfeln, Feta, Pfeffer und gehackter Petersilie.

