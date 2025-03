Dieses Rezept mit Ei und Feta geht gerade viral

Die Kombination aus Ei und Feta ist keineswegs etwas Ungewöhnliches. Toll wird es, wenn es auch bei Altbekanntem noch neue Variationen gibt. Eine davon ist dieses Feta-Spiegelei, das in den sozialen Medien seine Runden dreht. Das Gericht besteht aus einem knusprigen Schafskäse-Boden und einem perfekt gegarten Spiegelei. Hunger bekommen? Ja, ich auch. Lass uns also direkt loskochen.

Feta-Spiegelei: knusprig und köstlich

Social-Media-Rezepte haben immer so ihren eigenen Ruf. Manche funktionieren hervorragend, zeigen neue Food-Hacks auf oder werfen einen Blick auf Rezepte aus aller Welt. Andere legen Wert darauf, möglichst viele Klicks zu generieren und sind sich für nichts zu schade. Da werden schon mal gerne Auflaufformen mit Hackfleisch und Schoko-Tröpfchen in den Ofen geschoben oder literweise Barbecuesoße verschüttet. Kein Wunder, dass viele Menschen einen Bogen um Rezepte machen, die sie auf Instagram, TikTok und Co. sehen.

Ich persönlich lasse mich gerne online inspirieren. Nicht von den seltsamen Ideen, die überspringe und blockiere ich, sobald ich sie sehe. Aber ich habe schon das eine oder andere Gericht kennengelernt, eben weil es gerade viral ging. Eines davon: Feta-Spiegelei. Ich dachte bisher, Rührei mit Feta sei das Beste, was die Kombination aus Ei und würzigem Käse hervorbringen kann. Doch ich lag falsch.

Das virale Feta-Spiegelei gelingt durch eine besondere Zubereitungsweise: Du lässt Schafskäse in einer gut beschichteten Pfanne 🛒 schmelzen und schlägst darauf dann ein Ei. Dieses stockt nach und nach, und währenddessen wird der Käse regelrecht himmlisch knusprig. Das Ergebnis: zart schmelzendes Eigelb, perfekt gegart, auf einem Bett aus würzig-krümeligem Feta. Einfach nur köstlich.

Serviere dein Feta-Spiegelei am besten mit Avocado auf einem getoasteten Sauerteigbrot oder bereite dir einen Frühstücks-Taco mithilfe einer Maistortilla daraus zu. Doch egal, wie du es anrichtest, du wirst nicht genug davon bekommen können, so viel ist sicher. Probiere es direkt aus!

Weitere leckere Gerichte mit Feta und Ei gefällig? Hier ist eines für herzhaften Frühstücksauflauf mit Feta, Ei und Gemüse. Oder wie wäre es mit einem Rührei mit Feta und getrockneten Tomaten? Auch ein Rührei-Feta-Toast ist schnell fertig.

Feta-Spiegelei Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 EL Olivenöl

50 g Feta vegetarisch

1 Ei Größe L

Salz und Pfeffer

Gurke zum Servieren

Tomate zum Servieren

Petersilie zum Servieren Zubereitung Erhitze Olivenöl in einer Pfanne. Brösele den Feta hinein und lass ihn schmelzen.

Schlage ein Ei in die Mitte und lass es bei geringer Hitze stocken. Brate es so lange, bis es deine gewünschte Konsistent erreicht und der Feta knusprig ist.

Würze es mit Salz und Pfeffer und serviere es mit Gurke, Tomate und frischer Petersilie.

