Koche zuerst die Nudeln in Salzwasser. Gieße sie ab und fange dabei etwas Kochwasser auf.

Schäle Zwiebel und Knoblauch und schwitze sie in Öl an, dann vom Herd nehmen. Püriere sie anschließend zusammen mit dem Spinat, dem Feta und dem Frischkäse. Schmecke die Masse mit Limettensaft, Salz und Pfeffer ab und gib sie zurück in die Pfanne. Erhitze sie und strecke sie bei Bedarf mit etwas Nudelwasser, um eine cremige Soße zu erhalten. Hebe die Nudeln unter und würze das Gericht nach Belieben mit Limettensaft, Salz und Pfeffer. Das war's!