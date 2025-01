Gönne dir Feta-Toasts mit Walnüssen und Pistazien zum Frühstück

Es gibt Frühstück, und zwar eines, was du dir nicht nur am Wochenende genehmigen kannst, sondern auch an jedem Werktag. Denn die Zubereitung eines Feta-Toasts mit Walnüssen und Pistazien dauert nur etwa zehn Minuten – und die hat man auch unter der Woche.

Feta-Toast mit Walnüssen und Pistazien ist ideal für ein schnelles Frühstück

Je weniger Zeit für die Vorbereitung des Frühstücks drauf geht, desto mehr Zeit bleibt zum Genießen. Da trifft es sich doch gut, dass nur wenige Minuten vergehen, bis ein Feta-Toast mit Walnüssen und Pistazien auf dem Teller liegt. Die Handgriffe sind leicht, die Zutaten simpel, und am Ende schmeckt es trotzdem fantastisch. So lieben wir die erste Mahlzeit des Tages!

Wenn du dich vegetarisch ernährst, achte darauf, dass du einen Käse wählst, der dieses Label trägt. Einige Käse werden mit tierischem Lab produziert und sind daher nicht für eine fleischlose Kost geeignet. Es gibt allerdings auch Sorten, für die mikrobielles Lab verwendet wird. Wer wiederum auf eine vegane Ernährung achtet, greift zu einer rein pflanzlichen Alternative, wählt statt Honig beispielsweise Ahornsirup und kann den Feta-Toast mit Walnüssen und Pistazien dennoch verputzen.

So, nun kommen wir aber mal zu der schnellen Zubereitung: Starte mit den Brotscheiben und röste sie im Toaster oder in einer Pfanne. Wir haben uns für Sauerteigbrot entschieden, aber du kannst die Feta-Toasts auch mit jeder anderen Brotsorte zubereiten. In der Zwischenzeit kannst du den Fetakäse schon einmal in Scheiben schneiden und die Nüsse hacken. Wenn du möchtest, bestreiche die Brotscheiben zuerst mit Frischkäse, bevor du sie mit dem Feta belegst. Dann streust du die Nüsse darüber. Im nächsten Schritt verrührst du Honig mit etwas Balsamico und träufelst davon etwas über die Brote. Und fürs Auge kannst du abschließend etwas frische oder getrocknete Kräuter über alles streuen. Voilà, das war’s auch schon!

