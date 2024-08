Fetacreme mit gebackenen Kartoffeln: Mittagessen mit Urlaubsstimmung inklusive

Wasche die Kartoffeln gründlich. Teile große Exemplare einmal in der Mitte. Schäle den Knoblauch und hacke ihn grob. Mische die Kartoffeln in einer Schüssel mit Olivenöl, Salz und dem Knoblauch. Verteile die Kartoffeln auf einem Backblech, lege die Rosmarinzweige dazu und backe sie im Ofen für ca. 20 Minuten knusprig.

