Frühlingsrezept: Flammkuchen mit Rhabarber und Ziegenkäse

Es ist immer Flammkuchenzeit. Denn die dünnen und kross gebackenen Teigfladen lassen sich mit allem belegen, was die Jahreszeiten kulinarisch gerade so hergeben. Im Frühling darf es aber gern frisch zugehen. Deshalb hat diese Variante einen Belag aus würzigem Ziegenkäse, leicht säuerlichem Rhabarber und frischem Babyspinat. Die Zubereitung für den Flammkuchen mit Rhabarber und Ziegenkäse: supereinfach und herrlich unkompliziert.

Einfaches Rezept: Flammkuchen mit Rhabarber und Ziegenkäse

Einfache Rezepte, die aber optisch und geschmacklich ordentlich etwas hermachen, stehen bei uns von Leckerschmecker hoch im Kurs. Wir sind allesamt Feinschmecker und probieren gern neue Rezepte aus. Allerdings mögen wir diese am liebsten, wenn sie schnell zubereitet sind.

Dieser Flammkuchen mit Rhabarber und Ziegenkäse ist so ein Gericht. Kein stundenlanges Schnippeln und Brutzeln in der Küche. Stattdessen dürfen wir uns auf ein knuspriges Genusserlebnis freuen, das in einer halben Stunde auf dem Tisch steht. Aber sieh selbst.

Den Flammkuchenteig besorgen wir uns aus dem Supermarkt, ebenso den Ziegenfrischkäse, den Spinat und den Rhabarber. Honig, Olivenöl, Salz und Pfeffer und eine Zwiebel hast du vielleicht sogar schon zu Hause.

Zuerst rollst du den Teig auf einem Backblech aus und bestreichst diesen mit Ziegenfrischkäse. Schäle den Rhabarber, schneide ihn in Stücke und schneide eine kleine Zwiebel in Streifen. Belege den Teig anschließend mit Rhabarber und Zwiebel. Träufle Honig und Olivenöl darüber und backe den Flammkuchen für rund 15 Minuten im Ofen, bis die Ränder goldbraun und knusprig sind. Zum Schluss verteilst du etwas Babyspinatblätter über dem Flammkuchen.

Flammkuchen mit Rhabarber und Ziegenkäse Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Flammkuchenteig aus dem Kühlregal

1 Stange Rhabarber

1 kleine rote Zwiebel

100 g Ziegenfrischkäse

1 EL Honig

1 EL Olivenöl

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

2 Handvoll frischer Babyspinat Zubereitung Heize den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vor.

Rolle den Flammkuchenteig auf Backpapier aus und lege ihn auf ein Backblech 🛒

Wasche den Rhabarber gründlich, schäle ihn und schneide ihn in kleine, gleichmäßige Scheiben. Ziehe die Zwiebel ab, halbiere sie und schneide sie in dünne Streifen.

Verstreiche den Ziegenkäse gleichmäßig auf dem Teig. Lass dabei einen kleinen Rand von 1 bis 2 cm frei.

Verteile die Rhabarberstücke und die Zwiebelstreifen gleichmäßig auf dem Käse.

Beträufle alles mit Honig und gib ein paar Tropfen Olivenöl darüber.

Würze alles mit Salz und schwarzem Pfeffer.

Backe den Flammkuchen für etwa 12–15 Minuten, bis der Rand knusprig und goldbraun ist.

Wasche den Babyspinat und tupfe ihn trocken. Verteile die Blätter nach dem Backen frisch auf dem Flammkuchen.

