Flammkuchen-Toasties: ein herrlich guter Start in den Tag

Für mich waren Toasties immer nur eine brötchenartige Alternative zu klassischem Toastbrot. Dabei lassen sie sich wunderbar kreativ verwenden und können dir ein herrlich würziges Frühstück oder ein schnelles Abendessen auf den Tisch zaubern. Wie zum Beispiel diese deftigen Flammkuchen-Toasties.

Flammkuchen-Toasties: eine kreative Form des Traditionsgerichts

Dank dieser Flammkuchen-Toasties kannst du den Geschmack des Elsässer Flammkuchens zum Frühstück genießen, auch wenn sie mit dem klassischen Rezept mit dem herrlich dünnen Boden natürlich eher wenig zu tun haben. Geschmacklich stehen sie dem großen Bruder aber in nichts nach.

Übrigens: Wusstest du, dass Flammkuchen ursprünglich eine Hilfestellung für Brotbäcker waren? Sie wurden in den Ofen geschoben, während im hinteren Teil noch eine Flamme brannte – daher der Name. Wurde der Flammkuchen zu schnell dunkel, musste der Bäcker noch warten; brauchte er hingegen zu lange, musste er nachheizen. War der Flammkuchen nach einer bestimmten Zeit schön knusprig, konnte der Bäcker den Brotteig in den Ofen schieben.

Glücklicherweise ist das mittlerweile nicht mehr nötig und du kannst die Temperatur an deinem Backofen ganz entspannt einstellen und die kleinen, vom Flammkuchen inspirierten Köstlichkeiten ohne viel Stress genießen. Sie benötigen kaum Vorbereitung und sind damit für so ziemlich jede Situation geeignet.

Außerdem lassen sie sich kinderleicht anpassen. In der vegetarischen Variante kannst du einfach die Schinkenwürfel weglassen. Wenn du dennoch etwas mit dieser typischen Würze möchtest, kannst du ein wenig Räuchertofu in kleine Würfel schneiden, ihn scharf in einer Pfanne anbraten und anstelle des Specks auf den Flammkuchen-Toasties verteilen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr Inspiration für Gerichte mit Flammkuchen-Touch. Natürlich auch den traditionellen Elsässer Flammkuchen. Wenn du Lust auf eine würzig-süße Versuchung hast, dann musst du Flammkuchen mit Feigen und Honig unbedingt probieren. Eine weitere schmackhafte Fingerfood-Idee sind knusprige Flammkuchen-Schnecken.

Flammkuchen-Toasties Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine rote Zwiebel

80 g Saure Sahne

80 g Magerquark

50 g Schinkenwürfel

50 g geriebener Käse

1 Prise Salz und Pfeffer

1/2 TL Paprikapulver

4 Toasties

1 Frühlingszwiebel Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor.

Schäle die Zwiebel und schneide sie mit einem Messer 🛒 in kleine Würfel.

Vermenge Sahne mit Quark, Schinken, Zwiebel, Käse und würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Schneide die Toasties auf und verteile die Creme gleichmäßig auf allen Hälften.

Backe die Toasties für 12-15 Minuten goldbraun.

Putze währenddessen die Frühlingszwiebel und schneide den grünen Teil in Ringe. Garniere die Flammkuchen-Toasties mit den Frühlingszwiebelringen. Notizen Für eine vegetarische Speckalternative kannst du einfach etwas Räuchertofu in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl scharf anbraten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.