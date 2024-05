Schneide zunächst die drei Paprikahälften quer in Streifen. Halbiere dann die Zwiebel und schneide sie in Ringe.

Bringe nun Wasser in einem großen Topf zum Kochen, salze es und gib die Spaghetti hinein. Stelle dann etwa 50 ml vom Nudelwasser beiseite. Dies findet später für die Soße Verwendung.

