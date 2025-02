Focaccia aus dem Airfryer: So einfach gelingt das perfekte Brot zu Hause

Luftig, saftig und voller Aroma – Focaccia aus dem Airfryer begeistert mit ihrer goldbraunen Kruste und dem herrlich weichen Inneren. Dieses traditionelle italienische Fladenbrot lässt sich dank der Heißluftfritteuse jetzt noch einfacher zubereiten. Wir haben das Rezept für dich.

Rezept für Focaccia aus dem Airfryer

Focaccia hat ihre Wurzeln in Italien und gehört zu den ältesten Brotsorten des Landes. Schon vor Jahrhunderten wurde sie von römischen Bäckern gebacken und diente als nahrhaftes Grundnahrungsmittel. Der Name „Focaccia“ leitet sich vom lateinischen Wort „focus“ ab, was so viel wie „Herd“ oder „Feuerstelle“ bedeutet. Ursprünglich wurde das Brot direkt auf heißen Steinen gebacken, heute gelingt es perfekt im Airfryer.

Hochwertige Zutaten sind der Schlüssel zu einer aromatischen Focaccia. Ein gutes Olivenöl verleiht dem Teig Geschmack und sorgt für die typische zarte Kruste. Feines Mehl, Hefe, Wasser und Salz bilden die Basis. Zum Backen in der Heißluftfritteuse eignen sich solche Aluformen 🛒.

Focaccia ist aber mehr als nur Brot – sie steht für Geselligkeit und Genuss. In Italien gehört sie zu jedem Essen dazu, ob als Vorspeise, Beilage oder Snack für unterwegs. In vielen Familien wird das Rezept über Generationen weitergegeben. Der Duft von frisch gebackener Focaccia weckt Erinnerungen an mediterrane Sommerabende und gemütliche Zusammenkünfte.

Der einfache Teig und die wenigen, aber hochwertigen Zutaten machen die Focaccia aus dem Airfryer zu einem idealen Rezept für jede Gelegenheit. Sie lässt sich zudem wunderbar einfach variieren und belegen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

In der Heißluftfritteuse lassen sich noch viele weitere leckere Gebäcke zubereiten. Diese Knoblauchschnecken sind der ideale Partysnack aus Hefeteig. Schnell gebacken sind auch die fluffigen Schokobrötchen und Bagel aus dem Airfryer.

Focaccia aus dem Airfryer Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 36 Minuten Min. Ruhezeit 9 Stunden Std. 20 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Stunden Std. 26 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 400 g Wasser

500 g Weizenmehl 405er

3 g Trockenhefe

9 g Salz Außerdem: 3 EL weiche Butter

6 EL natives Olivenöl extra

1 Handvoll Rosmarin frisch

Meersalz Zubereitung Gib Wasser, Mehl, Hefe und Salz in eine große Schüssel. Vermenge den Teig mit den Händen bis eine homogene Masse entsteht. Decke die Schlüssel dann mit Folie ab und lass den Teig 20 Minuten ruhen.

Dehne und falte den Teig eine Runde und lass ihn weitere 20 Minuten ruhen.

Wiederhole diesen Vorgang noch ein weiteres Mal.

Forme den Teig danach zu einer Kugel und reibe ihn mit 2 EL Olivenöl ein. Decke ihn mit Folie ab und lass ihn wieder 20 Minuten ruhen.

Teile den Teig anschließend in 3 gleich große Stücke und fülle diese in 3 mit je 1 EL Butter eingefettete Aluformen (19 x 13 cm). Ziehe die Teilstücke vorsichtig auseinander, bis der gesamte Boden der Form bedeckt ist. Decke die Formen mit Folie ab und lass den Teig über Nacht im Kühlschrank ruhen.

Hole die Formen 2 Stunden vor dem Backen aus der Kühlung und lass sie bei Raumtemperatur gehen.

Beträufele die Oberflächen mit Olivenöl und drücke mit den Fingern Dellen in den Teig.

Verteile den Rosmarin gleichmäßig auf alle Formen und streue Meersalz nach Geschmack drüber.

Backe die Formen jeweils für 12 Minuten bei 200 °C in der Heißluftfritteuse.

Schneide die Focaccia aus dem Airfryer in Stücke und serviere sie heiß. Notizen Passe die Größe der Aluformen an die Größe deines Airfryer-Korbs an.

