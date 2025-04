Focaccia mit Oliven: Fladenbrot aus dem Herzen Italiens

Focaccia mit Oliven gehört zu den Rezepten, die durch ihre Einfachheit und ihren Geschmack überzeugen. Du brauchst nicht viel, um diese luftige, goldbraun gebackene Köstlichkeit selbst zu backen – nur etwas Zeit, einfache Zutaten und Lust auf mediterranen Geschmack. Das knusprige Fladenbrot mit aromatischen Oliven passt perfekt zu einem entspannten Grillabend, als Beilage zu Antipasti oder einfach solo mit etwas Olivenöl.

So einfach, so gut: Focaccia mit Oliven

Wenn du mal frische Focaccia aus dem Ofen probiert hast, wirst du schnell verstehen, warum dieses Brot in Italien so beliebt ist. Die Focaccia stammt ursprünglich aus Ligurien, einer Region im Nordwesten Italiens. Dort findest du sie auf fast jedem Markt, in kleinen Bäckereien oder direkt aus dem Holzofen einer Trattoria.

Seit Jahrhunderten backen die Menschen sie dort mit Hingabe – oft in Familien, in denen Rezepte über Generationen weitergegeben werden. Die klassische Version heißt „Focaccia Genovese“ und zeichnet sich durch ihre flache Form, eine grobe Porung und eine leicht salzige Kruste aus.

Focaccia ist herrlich wandelbar und kann mit den unterschiedlichsten Zutaten verfeinert werden. Und auch ihre Zubereitung zeichnet sie aus. Bevor der Teig in den Ofen kommt, drückst du mit den Fingern kleine Mulden hinein, die später das Öl aufnehmen. Dieser Schritt ist sehr wichtig und sollte nicht übersprungen werden.

Es heißt, dass Focaccia ein Vorläufer der Pizza sei. Schon in der Antike buken die Römer flache Brote auf heißen Steinen. Der Name „Focaccia“ leitet sich vom lateinischen „focus“ ab, was so viel wie „Herd“ bedeutet. Kein Wunder also, dass dieses Brot so tief in der italienischen Esskultur verwurzelt ist. Auch heute noch findest du unzählige regionale Varianten – mal mit Zwiebeln, mal mit Tomaten oder Käse, doch die Version mit Oliven bleibt ein Klassiker.

Focaccia zu backen, braucht immer etwas Zeit, aber es lohnt sich. Verfeinere das Fladenbrot beim nächsten Mal doch mit Weintrauben und füge so eine süßliche Komponente hinzu. Möchtest du deine Gäste begeistern, dann backe die Blumen-Focaccia nach. Das italienische Brot lässt sich übrigens auch im Airfryer backen.

Focaccia mit Oliven Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 18 Minuten Min. Gehzeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 28 Minuten Min. Portionen 4 Stück Zutaten 1x 2x 3x 20 g frische Hefe

250 ml warmes Wasser

1 Prise Zucker

500 g Weizenmehl Type 405

10 EL Olivenöl

2 1/2 TL Salz

200 g grüne Oliven

3 Zweige Rosmarin

3 Zweige Thymian Zubereitung Brösele die Hefe in das warme Wasser, gib den Zucker dazu und lass sie 5-10 Minuten gehen.

Gib das Mehl in eine Schüssel und drücke eine Mulde hinein. Gieße die Hefemischung sowie die Hälfte des Olivenöls hinein.

Mische nach und nach das Mehl mit einer Gabel unter, bis ein klebriger Teig entsteht. Salze diesen und knete ihn nochmals.

Fülle etwas Olivenöl in die Schüssel und bewege den Teig in ihr, damit sich das Öl gleichmäßig verteilt und der Teig später nicht klebt. Lass ihn anschließend 20 Minuten gehen.

Lasse die Oliven abtropfen. Wasche die Kräuter und hacke sie fein.

Gib 3/4 der Oliven und die Hälfte der Kräuter zum Teig und verknete ihn nochmals gut.

Lass ihn danach erneut 10 Minuten gehen.

Teile den Teig dann in 4 Teile und forme runde Brote aus ihnen.

Belege ein Backblech mit einer Backmatte 🛒 und platziere die Teigfladen mit etwas Abstand darauf. Passen nicht alle auf ein Blech, backe sie nacheinander aus.

Drücke mit den Fingern Vertiefungen in den Teig und verteile die übrigen Oliven gleichmäßig auf ihnen.

Lass die Focaccia weitere 10 Minuten gehen.

Backe sie zum Schluss bei 240 °C Ober-/Unterhitze für 15-18 Minuten.

Hole sie danach heraus und bepinsele sie mit etwas Olivenöl. Bestreue sie abschließend mit den restlichen Kräutern und etwas Salz.

