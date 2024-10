Focaccia mit Weintrauben: mediterraner Klassiker mit herbstlichen Aromen

Focaccia gehört zu den Klassikern der italienischen Küche. Das aus der Region Ligurien stammende Fladenbrot schmeckt pur, kann aber auch mit allerhand weiteren Zutaten und Kräutern verfeinert werden. Passend zum Herbst backen wir eine Focaccia mit Weintrauben und Rosmarin.

Focaccia mit Weintrauben einfach selber backen

Der Oktober ist bekannt dafür, ein goldener Monat zu sein. Trotz Herbst können wir uns noch über den einen oder anderen schönen, sonnigen Tag freuen. Das ist die perfekte Gelegenheit für ein herbstliches Picknick oder eine kleine Gartenparty. Fehlt nur das passende Essen und da bietet sich eine selbst gebackene Focaccia mit Weintrauben an. Denn die süßen Trauben haben gerade Saison und passend mit ihrem Aroma perfekt in den herzhaften Hefeteig.

Für eine Focaccia setzt du zunächst einen Hefeteig an. Mische dafür in einer Schüssel das Mehl mit dem Salz. In einer anderen kleinen Schüssel löst du die Hefe mit dem Zucker in lauwarmem Wasser auf. Fängt diese an zu schäumen, gibst du sie zusammen mit Olivenöl zum Mehl und verknetest alles zu einem glatten Teig. Den deckst du ab und lässt ihn an einem warmen Ort gehen. Das Volumen des Teigs sollte sich dabei verdoppeln.

In der Zwischenzeit wäschst du die Trauben und halbierst sie. Lege ein Blech mit Backpapier aus und heize den Ofen vor.

Nach der Gehzeit legst du den Teig auf das Blech und drückst ihn mit den Händen auf eine Dicke von eineinhalb Zentimeter flach. Mit den Fingern drückst du kleine Mulden in den Teig. Verteile die Weintrauben darauf, streue getrockneten Rosmarin und grobes Meersalz darüber und backe die Focaccia für 25 Minuten im vorgeheizten Ofen goldbraun.

Eine Focaccia ist schnell gemacht und schmeckt immer. Probiere das italienische Fladenbrot auch mal als Zucchini-Focaccia, als Focaccia mit Kräutern oder als Focaccia mit Kartoffeln und Rosmarin.