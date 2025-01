Foodtrends 2025: kulinarische Highlights für das neue Jahr

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, was 2025 unseren Speiseplan bestimmen soll, steht jedoch jetzt schon fest. Wir haben uns die Foodtrends 2025, die wir in den kommenden Monaten auf unseren Tellern finden können, einmal genauer angeschaut.

Foodtrends 2025: Was kommt, was bleibt?

Ein Trend in unserem Essverhalten, der in den vergangenen Jahren immer wieder den Ton unter den Foodtrends angegeben hat, ist die pflanzenbasierte Ernährung. Auch 2025 ist dieser wie im vergangenen Jahr wieder mit dabei. Zusätzlich dürfen wir uns auf mehr Regionales und Saisonales auf dem Teller freuen. Generell sollen beim Essen die Themen Nachhaltigkeit, Gesundheit und ein Blick auf die Umwelt in den Fokus rücken. Bahnbrechende geschmackliche Innovationen, neue Zutaten oder verrückte Zubereitungsarten sucht man jedoch vergeblich.

Rückbesinnung auf Altbewährtes

Was ist das eigentlich, was ich da auf dem Teller habe? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen. Das Essen, was im Restaurant serviert wird und aus dem Supermarkt kommt, soll nicht mehr um die halbe Welt geflogen worden sein, sondern möglichst vom Bauern aus der Region stammen. Regional, saisonal und mit möglichst kurzen Transportwegen sollen die Lebensmittel 2025 sein. Das schlägt sich auch in den Speisen wieder, die daraus zubereitet werden. Statt aufwendig zubereiteter Gerichte kommt Altbewährtes aus eben jenen Zutaten, die gerade saisonal und regional geerntet werden, auf den Tisch. Traditionelle Klassiker wie Hackbraten oder Cordon-bleu bekommen einen modernen Twist oder werden neu interpretiert.

Weiterentwicklung pflanzenbasierter Alternativen

Burger-Pattys, Räucherlachs oder Zwiebelmett, die wie ihre Vorbilder aus Fleisch zubereitet wurden, aber rein pflanzlich sind, sind kein neuer Trend, spielen aber auch in diesem Jahr wieder eine Rolle in der Ernährung. Einerseits werden Fleischalternativen aus pflanzlichen Proteinen weiter entwickelt, sodass sie noch besser schmecken, andererseits spielt künstlich erzeugtes Fleisch eine Rolle. Sogenanntes „Cultured Meat“ wird im Labor gezüchtet und sieht zum Beispiel einem Steak vom Rind zum Verwechseln ähnlich. Bis es Laborfleisch aber auch bei uns zu kaufen gibt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Die Produktion ist bislang einfach zu teuer und mit einem hohen Energieaufwand verbunden.

Umweltfreundlich genießen mit Zero Waste und Circular Food

Wenn in diesem Jahr besonders regionale und saisonale Lebensmittel im Fokus stehen, sind ein bewusster Umgang mit ihnen und die Vermeidung von Food Waste nur ein konsequenter Schritt. Allein in Deutschland landen laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Im Anbetracht des Klimawandels und der damit verbundenen Wasserknappheit in Anbauregionen wie Spanien ist ein ressourcenschonender Umgang mit Lebensmitteln essenziell. Dazu zählt nicht nur die Vermeidung, noch genießbare in den Müll zu werfen, sondern auch Reste zu etwas Leckerem sowie beispielsweise Schalen oder Kerne zu anderen Produkten zu verarbeiten.

Foodtrends 2025: Hits aus dem Internet

Auch Social-Media-Plattformen wie TikTok zeigen, dass sie eine große Rolle spielen, wenn es um Foodtrends geht. Gerichte wie Baked Feta Pasta haben es schließlich vorgemacht. Im vergangenen Jahr sorgte erst ein Kanadier mit seinem Rezept für einen Gurkensalat dafür, dass das Gemüse in Islands Supermärkten ausverkauft war. Und die Dubai Schokolade dafür, dass sich Menschen für eine Tafel stundenlang anstellten, während die karamellisierte Zwiebelpasta und falsche Manti gute Chancen haben, die ersten richtigen Foodtrend des noch jungen Jahres 2025 zu werden. Was uns dort dieses Jahr noch erwartet, wissen wir nicht, aber man darf gespannt sein.