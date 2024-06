French Toast am Spieß: Neuerfindung des Frühstücksklassikers

Anke

Mische Zimt und Zucker in einem tiefen Teller und wälze die gebratenen Brotwürfel darin.

Mische Zimt und Zucker in einem tiefen Teller und wälze die gebratenen Brotwürfel darin.

Erhitze 2 EL Butter in einer Pfanne. Ziehe die Brotwürfel nach und nach durch die Eier-Milch und braten sie in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun aus.

Erhitze 2 EL Butter in einer Pfanne. Ziehe die Brotwürfel nach und nach durch die Eier-Milch und braten sie in der Pfanne von beiden Seiten goldbraun aus.

Verquirle Eier und Milch in einer Schüssel.

Verquirle Eier und Milch in einer Schüssel.

Schneide das Brot in Würfel.

Schneide das Brot in Würfel.

Notizen