Frühstück Deluxe: French Toast mit Rhabarber-Himbeer-Kompott und Kokos-Joghurtcreme

Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages – warum sie also nicht zu einem unvergesslichen Erlebnis machen? Unser French Toast mit Rhabarber-Himbeer-Kompott und Kokos-Joghurtcreme bringt frühsommerliche Frische und einen beflügelnden Start in den Tag. Es ist die optimale Mischung, um sowohl dein Verlangen nach Süße als auch nach Raffinesse zu stillen.

Rezept für French Toast mit Rhabarber-Himbeer-Kompott

Ganz gleich, ob am Wochenende oder unter der Woche: Gönn dir mal etwas ganz Besonderes zum Frühstück! Für sich Essen zuzubereiten und den Prozess dabei zu zelebrieren, ist wie eine kleine Liebeserklärung ans Kochen und an dich selbst. Viel zu selten geben wir uns Mühe oder stecken mehr Zeit hinein, wenn wir für uns selbst in der Küche stehen.

Darum haben wir uns für heute ein richtig leckeres Rezept überlegt, mit dem du dir eine morgendliche Freude bereiten und dir was Gutes tun kannst. Bei uns steht nämlich French Toast mit Rhabarber-Himbeer-Kompott auf dem Speiseplan. Appetit bekommen? Dann bleib dran!

Das zarte und leicht buttrige Brioche saugt die köstliche Mischung aus Ei, Milch und Zimt regelrecht auf und verwandelt sich in der Pfanne mit etwas Butter in einen goldbraun gebratenen Genuss. Ergänzt wird das Ganze durch den frischen, leicht säuerlichen Geschmack des Rhabarberkompotts, dass wir mit Zucker und einem Hauch Vanille kochen. Als krönenden Abschluss toppen wir alles mit einem Klecks Kokos-Joghurtcreme. Die reichhaltige, samtige Mascarpone verbindet sich perfekt mit dem Kokosjoghurt und sorgt für zusätzlich Cremigkeit.

Für ein wenig Biss streue geröstete Kokosflocken oder gehackte Nüsse über den fertigen Toast. Sie verleihen jedem Bissen einen angenehmen Crunch. Da läuft uns doch gleich das Wasser im Mund zusammen – lass es dir schmecken!

Dir ist doch eher nach etwas Herzhaftem zum Frühstück? Dann bereite dir einen French Toast mit Speck und Käse zu. Und wenn du während der Rhabarber-Saison gerne fruchtig in den Tag startest, sind diese Rezepte für einen Rhabarber-Quark-Shake mit Vanille und Orange oder dieser Zwiebel-Rhabarber-Aufstrich genau das richtige für dich. Unser Koch-Bot kann dir außerdem rund um die Uhr viele weitere Rezepte vorschlagen.

French Toast mit Rhabarber-Himbeer-Kompott Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Abkühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für das Rhabarber-Himbeer-Kompott: 150 g Rhabarber

50 g Himbeeren frisch oder TK

50 g Zucker

1/2 TL Vanilleextrakt

1 EL Wasser Für die Kokos-Joghurtcreme: 100 g Kokosjoghurt

50 g Mascarpone

1 TL Honig oder Ahornsirup Für die French Toasts: 2 Eier

100 ml Milch

1 TL Vanillezucker

1/2 TL Zimt

Butter oder neutrales Öl zum Braten

4 Scheiben Brioche oder Toastbrot Zubereitung Schäle den Rhabarber, entferne die Enden und schneide ihn in kleine Stücke.

Gib den Rhabarber, die Himbeeren, Zucker, Vanilleextrakt und Wasser in einen Topf 🛒 . Erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze und lass sie köcheln, bis der Rhabarber weich ist. Dies dauert etwa 10-15 Minuten. Lass das Kompott abkühlen.

Gib derweil den Kokosjoghurt und die Mascarpone in eine Schüssel. Mische beides gründlich, bis eine glatte, cremige Konsistenz entsteht. Füge den Honig oder Ahornsirup hinzu und rühre gut um. Stelle die Creme bis zur Verwendung in den Kühlschrank.

Schlage die Eier in eine Schüssel auf und füge Milch, Vanillezucker und Zimt hinzu. Verquirle alles ordentlich.

Erwärme Butter oder Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze.

Tauche die Brotscheiben nacheinander in die Eiermischung, sodass beide Seiten gut bedeckt sind. Brate die Scheiben in der Pfanne goldbraun, etwa 3-4 Minuten pro Seite.

Lege je zwei Scheiben French Toast auf einen Teller. Verteile das Rhabarberkompott großzügig darüber. Gib einen Klecks Kokosjoghurt-Creme dazu.

Serviere den French Toast direkt.

