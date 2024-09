French-Toast-Muffins: süßes Frühstücks-Highlight

Wenn es um Frühstücksklassiker geht, dann gehört der French Toast ganz klar weit oben auf der Beliebtheitsskala. Aber der leckere, zimtige Toast schmeckt nicht nur in seiner ursprünglichen Variante. Auch in Form eines Muffins veredeln sie jedes Frühstück. Und das Beste: Er kann auch für unterwegs mitgenommen werden und wird so zum Frühstück to go.

French-Toast-Muffins

Zu jedem guten Start in den Tag gehört einfach ein gutes Frühstück. Manchmal jedoch fehlt einem am Morgen die Zeit für eine ausgiebige Mahlzeit. Dann sind unsere French-Toast-Muffins ideal, die du schon am Abend vorbereiten kannst. Am nächsten Tag brauchst du sie dir nur noch schmecken lassen. Steht ein Frühstücks-Büfett im Büro oder in der Schule an, dann sind die Muffins der ideale Beitrag dafür.

Die Zubereitung von French-Toasts-Muffins ist im Handumdrehen erledigt. Alles, was du brauchst, sind Toastbrot, Eier, Milch, Zucker und ein paar Gewürze wie Zimt.

Fette zunächst ein Muffinblech mit Butter ein. Schneide das Toastbrot dann in kleine Würfel und befülle damit die Mulden der Muffinform. Drücke das Brot etwas fest. Danach verquirlst du die Eier mit Milch, Zucker, Vanilleextrakt, Zimt, Ahornsirup und einer Prise Salz zu einer glatten Masse. Diese gießt du nun ebenfalls in die Form über die Toastbrotwürfel. Lass alles ein par Minuten stehen, damit der Toast gut von der Flüssigkeit durchweicht werden kann. Danach kommt das Muffinblech für knapp 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen.

Lass die French-Toast-Muffins vor dem Genuss gut auskühlen und serviere sie auf Wunsch mit Ahornsirup, frischen Früchten oder darüber gestreutem Puderzucker. Ganz nach Geschmack kannst du den Teig mit zusätzlichen Zutaten wie Nüssen oder Schokoladenstückchen aufpeppen.

Frühstücksmuffins sind eine tolle Idee für alle, die morgens wenig Zeit haben, aber auf ein Frühstück nicht verzichten möchten, denn sie lassen sich gut einpacken und mitnehmen. Perfekt für den Start in den Tag sind auch diese Haferflocken-Honig-Muffins. Frühstücksmuffins mit Apfel bringen Frische in dein Frühstücksgericht. Eine herzhafte Variante sind unsere Rührei-Muffins mit Schinken.